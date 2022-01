'Colombia vendrá a jugárselo todo': así habla Scaloni de su rival

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este lunes que el 1 de febrero el equipo de Colombia irá a la ciudad de Córdoba a "jugárselo todo" en busca de la clasificación al Mundial de Catar 2022. A falta de tres jornadas para el fin de las eliminatorias sudamericanas, Brasil y Argentina ya se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo de este año, aún con un partido pendiente entre ambos.

Ecuador, con 24 puntos, y Perú, con 20, ocupan de momento las otras plazas de clasificación directa a Catar. Uruguay, con 19 unidades, está quinto, puesto que garantiza el derecho a jugar una repesca. Colombia (17), Chile (16) y Bolivia (15) luchan por meterse en la zona de clasificación, seguidos por Paraguay (13) y Venezuela (10).



"Colombia ha tenido mala fortuna con respecto a los resultados, tiene grandes jugadores", dijo Scaloni en rueda de prensa sobre su rival del martes.



En la jornada anterior, la Albiceleste ganó por 1-2 a Chile y Colombia cayó ante Perú por 0-1. "Hubo momentos del segundo tiempo del partido ante Chile en los que hemos perdido la pelota muy rápido, incluso si la administrábamos mejor podíamos tener situaciones de gol. Mañana el rival vendrá a jugárselo todo, podrá tener la iniciativa y nosotros no podemos fallar. Si atacan con mucha gente dejarán espacios. Si hay algo para mejorar es eso", analizó.



Argentina enfrenta el encuentro de este martes, que se jugará en la céntrica provincia de Córdoba, con múltiples bajas. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes recibieron una tarjeta amarilla ante Chile y llegaron al límite de amonestaciones. Además, Alejandro 'el Papu' Gómez y Lucas Ocampos están en duda por molestias físicas, según confirmó el propio seleccionador.



"No es un problema tener bajas, sí en algunos puestos estamos cortos y ahí radica la preocupación. En cuanto a compromiso y todo eso de los jugadores estamos satisfechos. Sinceramente no se nota cuándo sale uno y entra otro y eso es importante, siempre dijimos que el grupo está por delante de cualquier individualidad y eso está visto", analizó.



"Más allá del resultado, ahora realmente nos interesa el funcionamiento", agregó Scaloni, que evitó confirmar si Paulo Dybala será titular en su provincia natal. "Es la selección argentina, siempre algún jugador bueno va a quedar afuera. Históricamente han quedado jugadores buenos afuera. Es una cosa obvia, en selecciones tan potentes pasa eso si querés jugar con un equilibrio", sostuvo.