Preocupación por ‘Dibu’ Martínez: ‘Se lo está comiendo el personaje’

La selección de Argentina enfrenta este martes a Colombia en Córdoba, en partido de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste ya está clasificada al Mundial Catar 2022, pero será juez de los cafeteros.



En el arco argentino estará Emiliano ‘Dibu’ Martínez’. Quien se ha ganado el puesto de titular gracias a sus atajadas e influencia en momentos complicados. Justamente contra Colombia, el ‘Dibu’ mostró otro aspecto de su personalidad, tratando de presionar al rival hablándole y poniéndolo nervioso.



Así, en Argentina ya están criticando los gestos de Martínez, pues sienten que su personalidad se está desbordando. Contra Chile, tuvo salidas en falso desde antes del partido y eso generó polémica en su país.



“Tenemos que bajar un poquito los decibeles. Puede pasar que te quedes sin agua en el hotel o haya demoras, no siempre las cosas son a propósito”, dijo el técnico Lionel Scaloni luego de que en Chile no la pasaran bien y el ‘Dibu’ se quejara en redes sociales. Mensaje al portero, sin mencionarlo.



Otro que habló de Martínez fue el exarquero Ignacio González. ‘Nacho’, en declaraciones a TyC Sports, advirtió que el ‘Dibu’ “se está excediendo un poco. De a poquito se lo está comiendo el personaje. Tiene que volver a ser el del comienzo y yo creo que él lo sabe”.



Y Diego Cagna, también invitado en el canal argentino, agregó: “Hay que decirle que pare un poco también. Esto es la Selección Argentina. A veces no te das cuenta cuando te agrandas”.