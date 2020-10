Deschamps revela la 'tristeza' de Griezmann y deja crítica a Barcelona

Llega el parón internacional en Europa y el viejo continente lo hará con amistosos internacionales. En el caso de la Selección de Francia, tendrá un duelo frente a Ucrania. En la previa, Didier Deschamps aprovechó para referirse a los futbolistas que convocó. Por el lado de Antoine Griezmann, el entrenador habló y crítico que Barcelona no lo use en su posición habitual.

El presente de Griezmann



"No interfiero en el uso de mis jugadores en otros clubes, sea Barcelona u otro. Estoy seguro de que no está contento con esta situación y debemos hacer lo mejor teniendo en cuenta las distintas situaciones del Barça, el sistema y los jugadores. Antoine nunca se resiste, pero para dar todo su potencial siempre es mejor cuando un jugador está en su mejor posición".



Sobre Aouar



"No pudo estar con nosotros la última vez porque tenía Covid. Ahora sí puede, y siempre con las mismas cualidades. Es bastante polivalente, lo vi utilizado en diferentes sistemas y diferentes posiciones en Lyon, aunque lo encuentro mejor en las zonas de ataque. Todavía puede hacerlo mejor en su juego sin el balón, sin perder sus cualidades con la pelota obviamente".



Estado físico de Coman



"No tengo novedades. Si no jugó con el Bayern es más por precaución, pero no está lesionado. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas, cómo se siente él también sabiendo que tenemos tres partidos por jugar, incluido uno que llegará pronto. Puede que no esté al 100% para el primero, pero para los demás tiene casi una semana".