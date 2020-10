¡Una vez más Dembélé! Lo acusan de dañar un fichaje para Barcelona

El mercado de fichajes de España ya finalizó y el FC Barcelona actuó poco para todo lo que se especuló desde la salida de Lionel Messi hasta la posible llegada de otros jugadores.

En el último día de transferencias, en el conjunto culé esperaban salir de Ousmane Dembélé para poder contratar a Memphis Depay, el delantero holandés con el que soñaba Ronald Koeman.

Según han dicho en España, el técnico ya le comunicó a Dembélé que no lo tendrá dentro de sus primeras opciones para la titular, pues sobre él está Ansu Fati.

Es por eso que el conjunto culé buscaba venderlo al Manchester United y así costear la llegada de Depay, a quien sí quiere Koeman. No obstante, el jugador francés se negó a irse y Barcelona no pudo contratar a Depay.

Las razones por las que Dembélé no quiso irse, según dicen en España, es que él desea continuar en el club español y revalidar su lugar como una de las transferencias más caras en la historia del club. La otra circunstancia que también impidió su salida es que decidió no bajarse su salaria y el United no podía asumirlo tras la llegada de Cavani.

Hasta el momento, Dembélé solo ha jugado 20 minutos en los tres partidos que ha tenido el Barcelona, pero desde el club desean que el técnico le dé más oportunidades. Eso sí, el futbolista deberá poner de su parte y no tomar decisiones que perjudiquen su estancia en el equipo catalán.