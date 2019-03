Yerry Mina elogió a Falcao y lo tomó de ejemplo luego de sus lesiones

Yerry Mina volvió a disputar un partido de la Selección Colombia y tuvo un buen juego frente a Japón. El futbolista Tricolor ha sido recurrente en varias lesiones físicas, por lo que no ha podido disputar tantos partidos con su equipo, Everton.

“He venido pasando por momentos difíciles, por momentos que no me los esperaba, con lesiones que todos los jugadores tienen”, comentó Mina a 'Caracol TV'



Además, en el tema de las molestias musculares, el jugador de la Premier League elogió a su capitán, Falcao, y lo puso como ejemplo por las lesiones sufridas.



"Cada día nos preparamos más, tengo claro la lesión de Falcao y siempre nos agarramos de ahí para seguir fuerte, es un ejemplo", dijo el central a 'Caracol TV'.



El zaguero podría estar nuevamente comandando la zona defensiva de Colombia este martes contra Corea del Sur, a las 6:00 a.m., en el segundo amistoso que jugará la Selección Colombia.