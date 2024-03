Yaser Asprilla, agradecido por el llamado de Lorenzo a Sel. Colombia

Yaser Asprilla vestirá nuevamente la elástica de la Selección Colombia de cara a los juegos del combinado tricolor en la próxima fecha FIFA que se jugará la próxima semana y en donde los colombianos se medirán a España y Rumania.



El jugador de Watford mantiene un excelente nivel en el club inglés y ahora deberá demostrar su valía en el equipo que dirige Néstor Lorenzo.



Pues bien, tras conocer su llamado a la Selección, Yaser dialogó con ESPN y allí habló de su actualidad y de la tricolor.

"Estoy muy contento por ser llamado de nuevo, de representar a mi país y gracias a Dios por estos momentos en mi carrera. Ojalá se sigan dando. Siempre estoy agradecido de ser llamado, siempre lo estaré. Muy orgulloso de compartir con grandes jugadores como James y Quintero. Es mucha motivación eso, a tan corta edad estar en Selección es grande", señaló sobre el ser convocado por Lorenzo.



Además, el volante confesó que recibe consejo de James y que el objetivo es ganar la Copa América: "Sí he hablado con él, me aconseja mucho y hay que escucharlo por todo lo que ha hecho. Trabajo día a día, escucho sus palabras y también de quienes me apoyaron siempre. Todos estamos mentalizados en ganar la Copa América. A esta edad ir a una Copa América sería un sueño para mí. Primero tenemos que ganar estos partidos y después pensar en la Copa. Para mí no son amistosos, siempre entro con la mentalidad de ganar".



Por su parte, explicó su posición en el campo actualmente: "Normalmente, acá en Inglaterra, juego de extremo por las bandas pero mi posición es '10'. Por ambos lados me siento bien. Estoy listo para cuando me llegue la chance".



Finalmente, desconoció tener ofertas de otros equipos y dio su opinión del Championship: "No sé del tema, de los clubes y todo eso se encarga mi agente, solamente estoy enfocado en esforzarme y dar lo mejor de mí. El Championship es muy competitivo, se juega demasiado bien y se corre mucho, a diferencia de lo que hacía en Colombia. Es un torneo especial en mi carrera".