Real Cartagena no pudo cerrar el fichaje de Dorlan Pabón: ¿Qué pasó?

Real Cartagena quiere conformar un proyecto ambicioso para subir a la primera división y es por ello que ha traído a varios jugadores de primer nivel para lograr ese objetivo.



El cuadro de la heroica hizo una primera oleada de fichajes donde se trajo a Cristián Marrugo, Juan Moreno entre otros futbolistas y luego el club pegó el bombazo con las contrataciones de Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval. Este último rescindió con Cali y estará seis meses con los cartageneros dada su cotización en el FPC y en el exterior.

Pues bien, en las últimas horas había mucha ilusión en la directiva ya que el alcalde y el técnico Alberto Suárez confirmaron que había charlas con Dorlan Pabón para llevarlo al equipo.



No obstante, pese a que se llegó a un acuerdo, el negocio se cayó por una razón importante.



Según informó el periodista Diego Rueda, ambas partes llegaron a un acuerdo económico, pero todo se cayó ya que no se podía inscribir al futbolista ya que el reglamento y las fechas de Dimayor impidieron su arribo al club auriverde.



“Llegó a un acuerdo económico, pero no rescindió contrato, no era jugador libre antes de que se cerrará esa alternativa en la Dimayor”, dijo el comunicador.



Rueda mencionó que el fichaje casi se da, pero que no hubo solución en lo reglamentario. Recordemos que la ventana para fichar a jugadores libres cerró el 1 de marzo y Dorlan se desvinculó de Nacional el 4 del mismo mes.



Siendo así, Pabón tendrá que esperar hasta junio para definir su futuro. Real Cartagena, Once Caldas y Envigado, serán los clubes que posiblemente le hagan un ofrecimiento al experimentado futbolista.