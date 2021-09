Un Barrios alucinante pone a pensar a Rueda: ¿será defensa central?

Wilmar Barrios y Zenit rozaron la hazaña en casa del Chelsea, campeón defensor de la Champions League. Acabó siendo triunfo del local, pero por un apretado 1-0, que acabó siendo en gran parte responsabilidad del colombiano, quien se jugó un auténtico partidazo.



Barrios jugó los 90 minutos en Londres y fue uno de los mejores de la cancha con números que de verdad descrestan: contabilizó 3 intercepciones, 3 entradas correctas, 6 despejes, tuvo un 90 por ciento de eficacia en pases entregados (35), tuvo 5 recuperaciones, ganó 4 duelos y completó un total de 5 pases largos acertados, según datos de Colombia Analytics.





📊 Wilmar Barrios vs Chelsea:



- 1° en despejes [6].

- 1° en intercepciones [3].

- 1° en entradas correctas [3].

- 4° en pases largos acertados [5].

- 90% de eficacia en pases [35].

- 5 recuperaciones.

- 4 duelos ganados.



Nada mal su presentación en Stamford Bridge. pic.twitter.com/afa6303RTA — Colombia Analytics (@colanalytics_) September 14, 2021

Le tocó la ingrata tarea de bloquear nada menos que a Romelu Lukaku, pero hay que decir que, a pesar de las notables diferencias físicas, lo hizo con mucho aplomo. EL gol del belga no fue su responsabilidad.



Lo curioso y realmente novedoso es que como por primera vez jugó como un tercer defensa central, en el 5-4-1 que dispuso el técnico del Zenit, Serguéi Semak. Y estuvo firme: despejó balones aéreos, cortó circuitos en el borde del área y cubrió sin dificultad la zona cuando Chelsea se cansó de levantar pelotas por los costados.



Y ese rendimiento es necesariamente una alerta para Reinaldo Rueda, DT de Selección Colombia, quien sin pensarlo se ha ganado una alternativa en la zaga, donde se han presentado algunos inconvenientes en las últimas jornadas de las Eliminatorias a Catar 2022.



Para ser más precisos: viene el duelo contra Brasil, el super líder de las clasificatorias, el invicto, el de la banda que en un pestañeo te hace tres goles y te pinta la cara. Hay dos centrales habituales como Mina y Dávinson Sánchez que han sufrido cuando ponen el balón a sus espaldas y para un chico como Carlos Cuesta, por mucho que haya lucido contra CHile, puede ser un reto enorme. Y el lío es que no se puede ceder nada en Barranquilla si hay serias aspiraciones a llegar al Mundial. ¿Improvisará Rueda? Antes, en Chile, usó módulos de tres defensas y dos carrileros, lo que quiere decir que no se cierra a ninguna posibilidad. Esta novedad de Barrios no estaba en los planes, pero cada solución que laparezca siempre será bienvenida.