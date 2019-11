Colombia, a no extrañar a James y por una victoria contra Perú

El centrocampista James Rodríguez estuvo ausente en las últimas dos convocatorias por lesión y decisión técnica, centraba la atención del partido amistoso que disputará este viernes el equipo cafetero con Perú en Miami, pero finalmente se confirmó una lesión en su rodilla y no estará en este encuentro entre Colombia y Perú, que se jugará este viernes a las 8:30 p.m.



El partido será también una oportunidad para el conjunto cafetero de lavar la cara tras su último amistoso, que perdió 3-0 contra Argelia en Niza el mes pasado y se convirtió así en la derrota más estrepitosa sufrida por Queiroz desde que asumió el cargo este año. Es por ello que el entrenador portugués llamó a varios jugadores que nunca habían sido convocados como es el caso de Steven Alzate, un centrocampista de 21 años del Brighton inglés, y Stiven Mendoza, delantero del Amiens francés.



"Esta convocatoria me da la confianza de poder continuar mi trabajo, mi carrera, es algo muy importante para mí", afirmó a periodistas Mendoza, de 27 años y quien también ha jugado en equipos como el América de Cali, el Corinthians y el New York City. Otra de las novedades es el regreso a la convocatoria de los laterales Santiago Arias, del Atlético de Madrid, y Frank Fabra, del Boca Juniors y quien se perdió buena parte de la temporada por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.



"Cuando supe que había sido convocado fue absoluta felicidad, lo esperaba desde la lesión. Fueron 15 meses solo pensando en volver y ahora que estoy trataré de aprovechar al máximo para ganarme un puesto y un nuevo llamado", aseveró Fabra. Entre tanto, Perú solo disputará en esta fecha FIFA el partido de este viernes contra Colombia luego de que los futbolistas de la selección chilena decidieran no jugar el amistoso del próximo 19 de noviembre en Lima.



La cancelación del encuentro con Chile tomó a la selección inca concentrada en Miami. El lateral Aldo Corzo, del Universitario de Deportes, afirmó a periodistas esta semana que la selección colombiana cuenta con "grandes jugadores". "Acá también tenemos un gran grupo y no dudo que saldrá un buen partido", apostilló Corzo, cuyo combinado buscará la revancha tras haber perdido por 0-3 contra Colombia en junio, antes de iniciar la Copa América donde Perú terminó subcampeón. La principal baja de la selección peruana será la ausencia de Christian Cueva, volante del Santos que juega poco en su equipo y no fue convocado por Gareca que argumentó que no lo volverá a llamar hasta que recupere su continuidad y su nivel.



"No sería bueno cargarnos de jugadores que están en esa situación. Sería bastante perjudicial. Aunque a veces hemos hecho algunas excepciones, no es lo ideal", afirmó el mes pasado Gareca al presentar la convocatoria para los juegos el pasado 30 de octubre. Sin embargo, el estratega peruano sí contará con otras figuras como su goleador histórico, Paolo Guerrero (Internacional-BRA), el centrocampista Renato Tapia (Feyenoord-NED) y los laterales Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP) y Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA).



Alineaciones probables:

​

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Yairo Moreno, Mateus Uribe; Luis Fernando Muriel y Roger Martínez.

Seleccionador: Carlos Queiroz.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Renato Tapia, Edison Flores, Cristian Benavente, Gabriel Costa, Sergio Peña, y Paolo Guerrero.



Seleccionador: Ricardo Gareca.



Árbitro: el estadounidense Jair Marrufo.



Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.



Hora: 8:30 p.m.