Lo que se sabe, se sospecha y se teme sobre la lesión de James

James Rodríguez no podrá volver a jugar este año con la Selección Colombia. Desde la Copa América, el ‘10’ no había estado en las convocatorias de Carlos Queiroz para las diferentes fechas Fifa y los partidos amistosos de la Tricolor. Este viernes se esperaba su regreso, en el juego contra Perú en Miami (Estados Unidos). Incluso el seleccionador lo tenía como titular frente a los incas; pero este jueves, en la práctica previa al compromiso, James se lesionó y quedó descartado.

Las alarmas se prendieron en el cuerpo médico de la Selección, pues luego de la lesión, James tuvo fuertes muestras de dolor y se temió lo peor. Desde el entorno de la Tricolor se filtró que las molestias del mediocampista podría involucrar el ligamento cruzado.



Sin embargo, la Federación confirmó que se le realizarán exámenes médicos y que habrá constante comunicación con los galenos del Real Madrid, para conocer el diagnóstico oficial, determinar la gravedad de la lesión y el tiempo y proceso de recuperación del jugador colombiano.



Las cosas no han salido bien para James. Ni en la Selección ni en Real Madrid. Justamente el equipo español espera conocer el parte médico y saber si puede contar con el mediocampista; aunque para Zinedine Zidane podría ser un alivio tener a James ausente, pues no se lo pedirán a pesar de que siempre que jugó aprovechó sus minutos en cancha.



Por ahora se conoce que James no jugará los dos amistosos con Colombia (el martes 19 enfrentará a Ecuador) y tendrá que viajar a Madrid. Dependiendo su gravedad, se sabrá si el año se acabó para James, incluso si le alcanza para estar en el inicio de las eliminatorias mundialistas, o simplemente fue un susto.