La ruta de espinas de James: sufre con Colombia y con el Real Madrid

James Rodríguez llegó a la Selección Colombia como la gran novedad para estos dos partidos amistosos, pero una lesión lo sacó del juego de este viernes contra Perú y seguramente del segundo encuentro, contra Ecuador.



Aunque el semestre inició con buenas actuaciones para el colombiano, con el pasar de los meses empezaron las malas noticias para él que están haciendo de su presente un viacrucis.

El mal momento en Real Madrid



James no estuvo en el partido de inicio de la temporada y luego de la segunda fecha, en la que sí actuó, se lesionó en el sóleo y no pudo estar en la tercera jornada.



Luego de una corta pausa, James volvió estuvo desde la fecha 4 hasta la 9, pero desde el 19 de octubre no actúa con el merengue. Se ha perdido tres partidos de Liga de España y dos de Champions League.

Lo que ha pasado con Selección Colombia desde la Copa América



Para los amistosos de septiembre, James no estuvo contra Brasil ni Venezuela por la lesión en el sóleo. El tiempo de esos partidos lo utilizó para recuperarse en el Real Madrid y vivir el idilio que tuvo después.



En los amistosos de octubre, por una situación confusa -se especuló que él pidió no venir, aunque Queiroz señaló que fue su decisión- James no asistió a los amistosos contra Chile y Argelia. A pesar de ello, el ‘10’ solo estuvo en un partido del Real Madrid después de esa fecha Fifa y los demás ha estado por fuera.



Ahora, en su regreso a la Tricolor tras la Copa América, James Rodríguez sufrió una molestia este jueves previo al amistoso contra Perú y su estado de salud tiene en vilo al cuerpo médico de Colombia y del Real Madrid, pues se le deberán practicar los exámenes pertinentes para conocer el alcance de su lesión.