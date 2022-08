Colombia, a mantener invicto y clasificar a cuartos ante Nueva Zelanda

La Selección Colombia saldrá este martes al estadio Nacional de Costa Rica para ratificar su buen inicio en el Mundial Femenino Sub-20 y convertirse en una de las ocho mejores selecciones del mundo. Su nuevo reto será frente a Nueva Zelanda, en el cierre de la fase de grupos. La tricolor que llega como primera del Grupo B podría clasificarse incluso perdiendo pero las cuentas no son otras que las de sumar los 3 puntos.



El equipo cafetero tuvo un estreno magistral ante Alemania, la favorita del grupo, a la que superó con gol de Mariana Muñoz. En la segunda fecha igualó sin goles frente a las mexicanas, y ahora, ante el seleccionado de Oceanía, buscará despejar cualquier duda que pudo arrastrar de la jornada anterior.

Justamente, el seleccionador colombiano Carlos Paniagua mencionó el "compromiso" que tiene el equipo por avanzar a cuartos de final. Ese es el primer objetivo que se trazaron y aunque el empate los clasifica sin depender de otro resultado, quieren sí o sí salir a ganarle a las 'Kiwis' para terminar primeros del Grupo B.



De igual manera, el técnico aseguró que hay varias jugadoras con fatiga por lo que la nómina se definirá el mismo martes, antes de la charla técnica. "Estas jugadoras tienen un compromiso con el país enorme. En el entrenamiento trabajamos mucho el recuperar rápido la pelota. Yo veo el grupo muy mentalizado en el objetivo y aunque un empate nos sirve para clasificar, queremos ganar el partido".



Paniagua se refirió a las marcadas diferencias de Colombia en sus dos primeros duelos en el Mundial. "En el partido con Alemania vimos a Colombia bien agrupada. Ante México vi un equipo cauteloso, el partido era difícil", y mencionó que harán énfasis en no perder los rebotes, algo que les costó en el último partido. "Vamos a buscar proponer más con la pelota, el juego ante México lo peleamos, pero no lo disfrutamos".



Si todo resulta como lo ha planificado, el seleccionado colombiano no movería el once titular que ha mantenido desde la victoria contra las alemanas. Sin embargo, todo dependerá de la evolución de jugadoras como Linda Caicedo, quien ha presentado algunos problemas musculares.



Copa Mundial FIFA Sub- 20 Femenina

Colombia vs Nueva Zelanda

Estadio: Nacional de Costa Rica

Día: Martes, 16 de agosto

Hora: 6:00 pm



Alineaciones probables

Colombia: Giraldo; Guzmán, Barón, K. Caicedo, Quejada; Reyes, Serna, Izquierdo; L. Caicedo, Robledo Gil y Rodríguez.

Nueva Zelanda: Hunt-Sheaff; Dugan, Niedermayr, Taylor, Van der Meer; Pritchard, Jensen, Wisnewski (Witford), Collins; Whinham, Clegg.