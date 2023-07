Ni la FIFA es indiferente: emotivo homenaje a talento de Linda Caicedo

Cuando le pasan la película en el retrovisor cae en cuenta de lo alucinante que ha sido su carrera y entiende, un poco, por qué los focos de la FIFA, nada menos, apuntan a su sonrisa.

Para Linda Caicedo el Mundial de mayores de Australia y Nueva Zelanda es un objetivo para su país, pero para el mundo es el nacimiento de una auténtica estrella.



"Nacida el 22 de febrero de 2005, la colombiana disputó durante el año pasado estos torneos con su Selección: Sudamericano Sub 17 (subcampeonato), Copa Mundial Sub-20 (cuartos de final), Copa América (subcampeonato) y Copa Mundial Sub-17 (subcampeonato)", empieza contando la FIFA en un homenaje verdaderamente emocionante.



"El fútbol, para mí, significa pasión y amor”, dice Linda en el video que circula con motivo de la Copa Mundo. Y la FIFA añade: "Eso es exactamente lo que ella muestra en el campo".



Mientras hablan sus compañeras Daniela Montoya y Lady Andrade y su entrenador, Nelson Abadía, todos celebrando que una jugadora de su talento haya nacido en Colombia, ella solo intenta que su meteórica carrera, que ahora la tiene en el Real Madrid, no se suba a la cabeza: “Tener esa experiencia con tan solo 17 años fue inolvidable. Y el crecimiento a partir de eso también fue increíble”, cuenta ella en el video. "Yo sigo en crecimiento. La presión también a veces cuesta. Pero mentalmente me estoy preparando para poder seguir haciendo lo que me gusta y divirtiéndome", concluye.

"𝗘𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗶́ 𝗲𝘀 𝗮𝗺𝗼𝗿" 😍⚽



¡Listos para enamorarnos con tu magia en la #FIFAWWC, @Linda__caicedo! 🔥🇨🇴 pic.twitter.com/j5u7eBzOC0 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 13, 2023

La FIFA destaca en su homenaje el cáncer de ovario que sufrió la futbolista y su maravillosa historia de superación.



"Una enfermedad dura, más para una niña de 15 años. Como siempre: ahí estuvieron sus padres y su hermana mayor para acompañar. Una cirugía y un largo tratamiento que incluyó quimioterapia dejaron atrás ese capítulo. Como no podía ser de otra manera, la recuperación de Caicedo fue veloz. De una sala de operaciones a brillar con la selección juvenil y a llegar a la cima de América en solo dos años. Ahora, la espera el Mundo", concluyó.