Colombia calienta motores en Mundial Femenino: reta a Irlandia y China

La Selección Colombia ya trabaja completa en Sydney (Australia), después de un largo viaje desde Bogotá con escala en Chile y de intentar adaptarse al cambio de horario. El grupo tuvo este martes sesión de acondicionamiento y enfocó su trabajo en ejercicios de movilidad y de espacio reducido.



Las 23 jugadoras elegidas por Nelson Abadía para el Mundial de Australia/Nueva Zelanda se entrenarán miércoles y jueves pensando en el compromiso amistoso ante Irlanda, que será el viernes a las 5:00 am (hora colombiana). Dos días después, la tricolor se enfrentará, a las 9:00 pm (mediodía en Australia), al seleccionado de China.

Cabe recordar que tanto Irlanda como China jugarán el Mundial Femenino. El equipo europeo debutará el jueves 20 ante Australia mientras que las asiáticas lo harán frente a Dinamarca el sábado 22.



Lo que Colombia busca con esos amistosos es llegar con ritmo de competencia al debut ante Corea del Sur, y de paso, me dirse a seleccionados que ya han rivalizado con Alemania y Corea, con quienes chocará en la fase de grupos. El equipo cafetero integra el Grupo H y jugará la primera fecha el lunes 24, a las 9:00 pm.



Viernes, 14 de julio

Colombia vs Irlanda

Hora: 5:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Meakin Park, Brisbane.



Domingo, 16 de julio

Colombia vs China

Hora: 9:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Meakin Park, Brisbane.