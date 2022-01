¿Probando conexión? Así fue asistencia de Quintero a Borja en práctica

Juan Fernando Quintero y Miguel Borja trabajan sin la presión de sus 18 compañeros de Selección Colombia: ellos ya hacen parte del equipo de las Eliminatorias, independientemente de lo que pase en el amistoso del próximo domingo contra Honduras, en Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Pero no quiere decir que no deban esforzarse, ni mucho menos, pues la actualidad de ambos obliga a redoblar esfuerzos en la parte física, so pena de perder el pulso con alguno de los otros que traiga más minutos en las piernas.



Y en eso están, afinando puntería y, muy especialmente, probando la conexión, tal como se pudo ver en las prácticas de este miércoles en Barranquilla.



Quintero le dio al asistencia a Borja en el 1-1 contra Junior, el equipo de Juan Cruz Real que sirvió de 'sparring' para los dirigidos por Reinaldo Rueda.



Así fue la anotación:

Pase de Juan Fernando Quintero y gol de Miguel Ángel Borja para el 1-1 de la Selección Colombia contra Junior.https://t.co/Tq34qnio0Upic.twitter.com/xofIwswHLE — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) January 13, 2022

Los 20 convocados y el cuerpo técnico viajarán este jueves a territorio estadounidense, para el amistoso contra Honduras. Las pruebas se seguirán haciendo allí...