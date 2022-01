'Aunque sea un amistoso tienes la camiseta de la selección que amas'

Diego Novoa es uno de los veteranos de la Selección Colombia, que este domingo se medirá a Honduras en partido amistoso. Pero al escucharlo es clarísimo que lo vive como un sueño infantil: pleno de optimismo, motivación y orgullo.

"Es una gran alegría este llamado, este acercamiento a este proyecto, me siento privilegiado, con compromiso con mi país y agradecido con América. Quiero aprovechar la experiencia en mi carrera y tener jerarquía para pelear un puesto en la Eliminatoria, he hecho méritos para esta acá y confío en que la experiencia sea importante en este momento cuando se define la Eliminatoria", dijo el arquero.



Llamó la atención su confesión sobre lo inesperado que fue el llamado: "Fue una sorpresa total (la convocatoria), no esperaba hacer parte de esta privilegiada convocatoria, estaba disfrutando mi día a día en América, la alegría es indescriptible. Si bien tenía buena actualidad en mi equipo pues en ningún momento hablé con el profe Reinaldo Rueda o el cuerpo técnico, lo supe cuando salió la convocatoria".



Apuntando a la Eliminatoria



Quiero disputar de forma leal y transparente como lo he hecho en toda mi carrera, tengo 100 por ciento de la disposición y ganarme ese privilegio de ser parte de esta linda selección, es con lo que uno crece y sueña, tener esta camiseta es lo mejor que me ha sucedido



Independiente de que sea un amistoso tienes puesta la camiseta de la selección que amas, el compromiso es total, es una oportunidad para mi carrera y mi vida y mostrar por qué he hecho esta carrera, mi paso de Equidad a América no fue casualidad sino causalidad, espero entregarme día a día y si tengo el privilegio de sumar minutos en el amistosos mostrar por qué he tenido esta oportunidad para acercarme al grupo de la eliminatoria



El trabajo con Lo Tártaro



Este preparador de arqueros es muy experimentado, Néstor (Lo Tártaro) imprime lo que ha vivido y lo enfoca en el posicionamiento, la concentración absoluta y fortalece los conceptos, crear espacios, ser inteligente y atacar el espacio que deja el compañero, eso será clave en el amistoso y el resto de la eliminatoria



La Liga como vitrina



El fútbol nuestro es muy irregular, puedes estar ganando y tener un bache pero puedes clasificar con ese ahorro, hemos visto mucho que equipos a última hora clasifican, mantener ese nivel alto del torneo es bueno para que todos los jugadores podamos llegar a la selección Colombia



Lo que busca Rueda



Él se acerca esa parte humana, él quería entrenar en Barranquilla en enero, conocer el clima, todo el entorno de nuestra sede acá. Desde todo punto de vista es positivo, que él nos conozca, que podamos estar cerca y que los convocados podamos desarrollar la idea de juego que él desea en la Selección.