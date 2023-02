Colombia perdió y Luna, bien gracias, en España: ¿por qué pueden irse?

Pasó incluso antes del inicio del Sudamericano Sub-20 y, curiosamente, solo con la Selección Colombia.

Mientras los seleccionados se concentraban en su preparación, Héctor Cárdenas despedía a su gran figura, Jhon Jader Durán, quien firmó con Aston Villa y se vio obligado a viajar a Inglaterra para incorporarse al club que pagó 18 millones de euros por sus servicios.



Y no fue el único caso: Gustavo Portela firmó su contrato con Bayer Leverkusen en pleno desarrollo de la competencia mientras que el caso más reciente es el de Daniel Luna, quien primero fue reportado por el DT como ausencia para el inicio del hexagonal final por un tema físico, pero luego apareció en España para firmar su contrato con el Mallorca, aunque se facilitó su regreso este jueves 2 de febrero.

La primera pregunta se disparó de inmediato: ¿por qué se pueden ir los jugadores de sus selecciones si están aptos? Por un tema reglamentario: los clubes no están obligados a cederlos porque el Sudamericano no está en una fecha FIFA, lo que explica las ausencias de muchas estrellas, particularmente de Brasil y Argentina.



Bueno, eso se decida antes del campeonato, pero una vez están en la concentración ¿por qué pueden irse así sin más? Es la misma pregunta que se hace el analista Iván Mejía, quien aprovecha para lanzar una dura crítica: "No es serio ni aceptable que FIFA y Conmebol admitan que jugadores inmersos en una competencia oficial tengan que abandonar en pleno torneo a sus selecciones porque fueron transferidos al exterior. Debería obligarse a su presencia hasta el final de su equipo."

No es serio ni aceptable que FIFA y Conmebol admitan que jugadores inmersos en una competencia oficial tengan que abandonar en pleno torneo a sus selecciones porque fueron transferidos al exterior. Debería obligarse a su presencia hasta el final de su equipo. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 31, 2023

Efectivamente no es serio pero el lío es que las selecciones no pueden oponerse a la salida pues, como se explicó, no es una fecha FIFA y no es vinculante para ningún club.