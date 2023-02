De Marquines a Randall Rodríguez: el portero uruguayo, la gran figura

La Selección Colombia dirigida por Héctor Cárdenas salió derrotada por primera vez en el Sudamericano Sub-20 y recibió un duro golpe en El Campín, donde no logró sostener su buen rendimiento de fase de grupos y frente a los charrúas, salieron derrotados por la mínima diferencia.







El partido tuvo dos polos opuestos, donde en Colombia el portero Luis Marquines no logró demostrar seguridad y un rebote suyo terminó en gol a favor de Uruguay, mientras que en los charrúas estuvo el arquero Randall Rodríguez, quien logró salir figura tras sus buenas atajadas en los noventa minutos.





“Todas son complicadas, pero la más difícil que resalto es la segunda que saqué con el pecho en el segundo tiempo”, reconoció Randall Rodríguez, quien sacó pelotas clave sobre el final del partido.



De igual manera, Randall especificó que esta victoria al anfitrión no es para celebrar como un título o clasificación al Mundial, pero los deja con confianza de seguir peleando el cupo.



“No estamos clasificados y nunca somos favoritos, pero con la humildad que tenemos estamos trabajando seriamente y podemos soñar con cosas importantes. No hemos ganado nada. Todavía quedan muchos partidos y hoy estamos arriba, pero mañana abajo. Es lo que somos nosotros y no somos favoritos, pero siempre desde atrás y dando pelea en todo”, dijo Randall Rodríguez en conferencia de prensa.





Por el momento, Randall Rodríguez ha mantenido por segunda vez su arco en cero y es uno de los arqueros que menos goles ha recibido y en todo el Sudamericano Sub-20 apenas ha recibido una anotación y fue contra Bolivia en la penúltima jornada de la fase de grupos.