Once ideal millonario: figuras de Selección Colombia en Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de Argentina espera a la Selección Colombia con los brazos abiertos. En diez días será el debut contra Israel y después habrá que medirse a Japón y Senegal para cumplir con la promesa de los propios muchachos: pelear el título del certamen.

La buena noticia es que varios de los 21 convocados llegan con experiencia, con roce internacional y mucha s ganas de dar el batacazo en un certamen en el que Francia, Italia, Senegal, Brasil y el propio local son los considerados favoritos al título.



La realidad es que será una edición atípica en la que no solo apareció Argentina a última hora como sede (sin haber logrado cupo en el Sudamericano de Colombia) sino que varios clubes decidieron privar a sus juveniles de estar con sus países en la Copa Mundo.



Colombia, por ejemplo, no podrá tener a Jhon Jader Durán, de Aston Villa, no solo el más influyente sino el más valioso de todos los jugadores nacionales de la categoría, por quien pagaron 18 millones de euros. A propósito, en términos de cotización, así podría ser un once ideal de los más valiosos del equipo de Héctor Cárdenas.



Así sería el once mundialista:



Luis Marquinez / Atlético Nacional / 100 mil euros

Édier Ocampo / Atlético Nacional/ 300 mil euros

Kevin Mantilla / Independiente Santa Fe/ 1,5 millones de euros

Fernando Álvarez / Pachuca (México) / 100 mil euros

Andrés Salazar / Atlético Nacional/ 300 mil euros

Gustavo Puerta / Nuremberg (Alemania) / 1,5 millones de euros

Jhojan Torres / Independiente Sant Fe / 500 mil euros

Óscar Cortés / Millonarios / 1,5 millones de euros

Miguel Monsalve / Independiente Medellín / 950 mil euros

Yaser Asprilla / Watford (Inglaterra) / 3 millones de euros

Tomás Ángel / Atlético Nacional / 500 mil euros