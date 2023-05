Fuentes, borrado en Colombia Sub-20 y bendecido por Xavi en Barcelona

Vale decir que no es un desconocido en su tierra, que tuvo la oportunidad que anhelan cientos de ponerse la camiseta amarilla pero que, en honor a la verdad, no tuvo la suficiente fortuna para afianzarse.

Eso explica que Juan David Fuentes, monteriano de 19 años y quien que hace parte del segundo equipo del FC Barcelona, no esté en el grupo de convocados para la próxima Copa Mundo Sub-20 de Argentina. No pudo hacer diferencia en el ataque a pesar de las oportunidades que tuvo.



Pero no significa que le falten condiciones o que en otros equipos no pueda hacer diferencia. El atacante podría tener su revancha ahora que el técnico Xavi lo tiene entrenando con en primer equipo, tal como se pudo apreciar en la práctica de este jueves.



La necesaria renovación generacional en el equipo catalán puede ser la oportunidad de oro que busca el colombiano para mostrar su talento y hacerse un espacio en su club y en el futuro, por qué no, volver a vestirse de amarillo.