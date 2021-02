¡No se quedaron calladas! Jugadoras de selección están "preocupadas"

En los últimos días el fútbol femenino en Colombia ha sido noticia a causa del tiempo que destinarán a la realización del campeonato profesional en su quinta edición. En 2017, cuando se estrenó la Liga, el torneo fue de cuatro meses, cinco años después, será de un mes y medio. Las jugadores de la tricolor no se quedaron calladas y publicaron un comunicado pidiendo "respeto".

Las jugadoras de la Selección Colombia se unieron y firmaron un comunicado de prensa donde se refieren a la situación que les “preocupa” y es el futuro de la Liga Femenina. En la carta expresaron seis puntos, en los que hacen referencia al tema del fútbol femenino en el país.



“Conocemos de la existencia de proyectos para llevar a cabo la Liga Femenina, que cuenta con planificación, presupuesto y estructura y que fueron presentados a Dimayor, pero no han sido tenidos en cuenta. Nos preocupa el inmenso retroceso en cuanto a la duración de la competición ya que en lugar de evolucionar y tener mayor competencia cada año, se pierde continuidad. Esto impide la visibilidad necesaria para la consecución de patrocinios y clubes interesados a invertir en el fútbol femenino”, indica en sus primeras líneas el comunicado.



Aseguran que el tiempo de competencia que ha sido planteado se convierte en un "obstáculo evidente" para el rendimiento de las jugadoras y para que estas generan recursos económicos.



“La Liga Profesional es fundamental para los procesos de Selección Colombia en sus diferentes categorías. Es el escenario principal para que las jugadoras puedan mantenerse en forma y descubrir nuevos talentos para la Selección Colombia y es plataforma para que tengan opción de jugar en el exterior y adquirir más roce internacional”, agregan.



Las seleccionadas de Colombia dicen que el fútbol femenino en Colombia carece de planificación. “Con tristeza vemos que se carece de compromiso y buena disposición para la planificación de una estructura sólida que permita ejecutar un proyecto a largo plazo. El fútbol femenino en Colombia no puede seguir siendo tratado como un asunto con el que hay que cumplir, el fútbol femenino es una realidad y como máximas representantes del deporte, es nuestro deber alzar la voz para que esa realidad sea reconocida y respetada como parte de los procesos propios de un Estado social de derecho donde la igualdad y el derecho al trabajo digno son pilares fundamentales”.



Asimismo, recordaron que desde el 9 de agosto de 2019 (más de 530 días), cuando quedaron campeonas Panamericana, no se han utilizado las fechas FIFA para reunir a la selección. Y precisaron que el doblete amistoso frente a Estados Unidos no se programó por fecha FIFA, lo que impidió la presencia de las jugadoras que compiten en el exterior. “Necesitamos continuidad en las concentraciones para empezar a preparar la participación en Copa América 2022, que será campeonato clasificatorio al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Solicitamos compromiso y acción decidida de la FCF”, finaliza el documento.