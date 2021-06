La estrella peruana que confía en Colombia para Eliminatorias

Uno de los grandes jugadores peruanos que pasó por Colombia hace más de tres décadas entregó su punto de vista sobre lo que puede ser el partido del combinado inca el próximo jueves en Lima ante el combinado que estrenará a Reinaldo Rueda en el banco.

Se trata de Julio César Uribe, ex volante de Junior (1986), América de Cali (1987) y Medellín (1992) y dos veces seleccionador de su país. Se enfrentarán el séptimo y el penúltimo, uno con 4 puntos y el local con apenas 1, producto de 1 empate y tres derrotas.



Uribe tiene un restaurante en sociedad con un amigo en el barrio Pueblo Libre, en Lima, llamado Jova Grill. Se considera un gran cocinero de especialidades como ceviches, asados, arroz con mariscos, sudados y pasta, pero esta vez atendió a FUTBOLRED para darnos la receta que podría aplicar Ricardo Gareca y los ingredientes del seleccionado tricolor, los cuales considera poderosos para buscar un buen resultado, especialmente por sus argumentos ofensivos.



Sobre el partido, dijo que “Perú no le puede ganar a Colombia, si hay algo que tiene Colombia es que construye su intención ofensiva a partir de su solidez defensiva, su defensa ha controlado siempre al ataque peruano y su parte de arriba es peligrosa. Dependiendo de cómo se vincule, porque puedes tener muy buenos jugadores, pero si no se ponen en un concepto en base en estructuras para tomar decisiones correctas, esas cualidades terminan siendo inconsistentes y la diferencia del fútbol actual pasa por ahí, son cracks, pero tienen que sincronizar movimientos para encontrar la posibilidad de gol y ojalá concluyan como tal. Si uno es más figura que el otro, tiene mejores jugadores o se siente mejor que el otro, pero como Selección no funciona, lo digo con total experiencia porque he jugado y dirigido dos veces la Selección, entonces la mano del líder, del técnico, es fundamental”.



En cuanto a la labor que ha desempeñado Ricardo Gareca en el combinado inca, sostuvo que “muy bien, ha hecho un gran trabajo, Ricardo es un técnico muy serio, competitivo, gran profesional, le encontró la mano, lógicamente los adversarios le encontraron la mano también a Perú, lo dije en un momento cuando yo dirigí, ‘la capacidad de Perú por su fútbol es un equipo que primero tiene que defender bien y después atacar o contraatacar, según lo que le pueda dar sus capacidades, porque cuando Perú ataca como lo ha intentado en este inicio de la Eliminatoria, su capacidad de repliegue es insuficiente en función de la capacidad de desdoble de la Selección con la que juegue, entonces no agrupas, no armas tu módulo táctico, encuentran espacio y te hacen daño, Perú tiene -6 ahorita y eso es un termómetro de esa intención de querer ser un poco más agresivo, de repente Ricardo piensa volver a retomar lo que le significó la clasificación, defender primero y atacar o contraatacar según las capacidad tuyas como del desdoble y capacidad del adversario para defenderse”.



Pese a que fue compañero de Gareca en América de Cali, Uribe dice que “conversamos poco, nos hemos visto o dos o tres veces, nos hemos reído, hemos recordado nuestra época en el América y tenemos por supuesto muy buena relación, pero no soy de molestar, de conversar mucho porque en mi país somos especiales, no me gusta incomodar a nadie y jamás he dado papaya para que digan ‘que haces por aquí, que haces allá’, no, yo conozco a mi gente, soy correcto, creo ser correcto, leal y agradecido, me gusta que los demás se sientan bien y me quedo quietico, deseando lo mejor a mi país, a Ricardo y a quienes tienen el privilegio de orientar la Selección”.



De igual forma, sobre las bajas que tendrá Perú señaló que “una es Farfán y el otro es Flores, en Colombia no va a estar James, sorprendido porque estaba saliendo de la lesión, e hizo una carta que hizo mover el ambiente deportivo, ha seguido su proceso de recuperación, fue decisión del técnico. Creo que no dialogaron, hay que dialogar, tú revisas hoja de vida, le das importancia a cada jugador y se toma la decisión, no se pierde nada”.



Agregó que no entendió la reacción de James, si no estaba bien: “Todos en función del presente quieren tener un mejor futuro, si el jugador está al 100% no hay ninguna objeción, es Eliminatoria y Colombia está retrasado en la tabla, tiene universo para sacar adelante los juegos, pero vamos a ver qué pasa”.



Tampoco quiso ahondar en que si considera a Perú como ofensivo: “Uno es ofensivo hasta cuando te lo permitan, uno puede intentar todo lo que quiere, pero no te da margen a decir que porque eres ofensivo vas a ganar en el fútbol, conozco equipos que han sabido ser defensivos y cuando han tenido una o dos oportunidades terminan ganando 1-0 después de haberse defendido todo el partido y eso es válido, el resultado es lo que todos buscan y cada uno en su forma sale a disputarlo”.



De lo que podría ser la clave para que haya un ganador, explicó que “lo de siempre, administración y recuperación, si Colombia administra bien, tiene con qué hacerlo, generará desgaste en Perú, y si por ahí Perú administra bien, pero para los costados y no buscando el espacio en vertical que te permita esa profundidad que te ayude a encontrar el gol, también es inútil. Si Perú administra bien y Colombia presiona bien y recupera, va a meter el partido donde corresponde, va a jugar con esas necesidades, tienes que ir detrás de la pelota, el fútbol es impredecible, ambos tienen con qué jugar bien, vamos a ver quién está dispuesto a sufrir más el partido y salir a jugarlo, porque uno se sufre mucho y de juega poco, que se juegue más y se sufra cuando hay que sufrirlo”.



Hizo una pausa para concentrarse en Luis Fernando Muriel y Duván Zapata: “Esos son muy jodidos, tienen fútbol potencia… Muriel me gusta más, habilidoso, pícaro, es un poquito más desequilibrante, pero Zapata tiene fuerza, goles, más actitud, un gran aguante, tumba maderas duras. Es una amalgama de fútbol y potencia”.



Para finalizar, se refirió a que con las herramientas de lado y lado se puede esperar una contienda interesante: “Va a ser un buen partido, Lapadula, Cueva, Carrillo es el desequilibrante, veo dificultades, pero veo pelota quieta, si no lo puedo hacer a través del balón en movimiento o táctica funcional, la otra vía es acciones a balón parado, el ABP, que es lo mismo, pero cambió de nombre. Perú no tiene una superioridad aérea frente a Colombia, que creo que definitivamente tiene ventaja sobre los centrales de Perú, pero nuestra Selección no tiene mucho juego aéreo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces