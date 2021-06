¡A romperla de regreso! Así llega Edwin Cardona a Selección Colombia

Edwin Cardona ha ido y ha vuelto a Selección Colombia tantas veces que da la sensación de que nunca se fue.

El recuerdo de sus goles en Eliminatorias contra Paraguay y Bolivia, el conocimiento del grupo y ahora, finalmente, la confianza del DT, Reinaldo Rueda, se han confabulado para que vuelva a ponerse la camiseta amarilla.



Fue necesario esperarlo hasta última hora pero, para el cuerpo técnico, la demora valía la pena: ahora que no están James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, su potencia, su visión de juego y su media distancia pueden ser definitivas para lastimar a Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio) en una doble jornada de Eliminatorias a Catar que marcará la recuperación o la crisis total para el equipo nacional.



Pero ¿cómo llega Cardona a este llamado? ¿Mejor o peor que aquellos a quienes, en teoría, debe reemplazar?



El antioqueño, de 28 años suma 18 partidos jugados en el año, 14 de ellos como titular y 4 en el banquillo,. En total ha jugado 1.163 minutos y ha sido reemplazado 11 veces. Así nada más ya ha superado a su amigo Quintero, quien no pudo llegar a Barranquilla por dificultades logísticas desde China.



De cara al arco, lo que más urge en este momento, el zurdo totaliza 6 anotaciones, todos en la Liga local. Es, curiosamente, el mismo registro de James con Everton en Premier League.



A su favor juega que, como se mencionó, lleva una vida atado a la Selección Colombia: con el equipo de mayores debutó en 2014 y desde entonces ha hecho parte de la plantilla en las Eliminatorias mundialistas y en las Copas América de Chile 2015, USA 2016 y Brasil 2019.



La duda es por las pausas obligadas que ha tenido que hacer este año, primero por una molestia muscular que lo marginó un mes, luego por contagio de covid-19 y finalmente por presentar una miocarditis, probablemente una secuela del mencionado virus, que por fortuna no pasó a mayores. En todo caso, fueron varios días fuera de competencia y podría pesar.



Cardona no fue liberado por Boca hasta este lunes, después de que disputara 68 minutos en la semifinal del torneo argentino, que perdió por penaltis contra Racing (4-2). Salió con hielo en ambas piernas y eso generó inquietud, pero saber que tiene ante sí una oportunidad dorada para lucirse y consolidarse finalmente en el equipo de Rueda, vale el sacrificio que sea necesario para no fallar.