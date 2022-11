Selección Colombia llega al Movistar Arena: sentido homenaje EN VIVO

La Selección Colombia Femenina está en Bogotá, llegó armada de sus medallas de plata por el subcampeonato mundial y tras haber pasado la página de la final de la Copa en India, para recibir toda el orgullo y agradecimiento del público.

Se abre espacio el bus de la Selección Colombia en el tráfico de Bogotá y se aproximan las jugadoras al sitio del gran homenaje...



Así esperan los aficionados al equipo subcampeón del mundo Sub 17 en la fría mañana de Bogotá



A ESTA HORA SALE EL EQUIPO HACIA EL MOVISTAR ARENA...



"Dormimos dos horas antes del ir al Palacio de Nariño pero lo haría igual, es impresionante en la carrera 30 las filas para ir al Movistar Arena, uno sabe que lo hacen cuando van a ver a Falcao, a la selección mayor, pero verlo por niñas de 15, 16 y 17 años es claro que la gente valora lo que se hizo. Gracias al periodismo porque hacen visible esto. Estoy muy agradecido con el Comité Ejecutivo de la FCF que me tiene viviendo este sueño, confirmaron en mí, me dieron dos selecciones y las clasificamos, fumos campeones de Bolivarianos y se hizo además una gran presentación en Copa América. Fue una año lindo para el fútbol femenino de Colombia", dijo el DT Carlos Paniagua.



"Nosotros vimos que la brecha no era tan grande, se podía. Yo les decía a Yessica, a Linda, a las de arriba que fuéramos más arriba a buscar el partido. Yo no me di cuenta del gol, no vi que la desestabilizan a Ana María, pero en ese momento estábamos en campo de España buscando el partido. Desafortunadamente ellos tenían más fuerza en el banco de suplentes, en los dos partidos nos hicieron 5 cambios y remontaron mejor. Nosotros tenemos jugadoras importantes pero que juegan en Risaralda, en Valle.. no tienen la jerarquía para esa presión, pero nos acercamos, en Brasil estamos casi mano a mano", añadió en rueda de prensa.



Linda Caicedo, presente y futuro



Es grato ver la importancia que se le da al fútbol femenino cada día, sin ustedes no sería esta visibilidad. para Linda Caicedo siempre prima el grupo, cuesta asimilar la derrota en la final, lo merecíamos, las ganas de hacerlo con esta camiseta era impresionante, si alguien se sintió ofendido por cómo recibí el premio pido excusas pero es muy duro perder una final, Faby habló porque yo estaba muy tocada. Queríamos la Copa y relucirla pero la caprichosa no quiso esta vez, esperemos que este proceso siga para cosechar más triunfos.



Por ahora quiero disfrutar de mi casa, mi familia, descansar. Espero cumplir el sueño de ir a Europa, no tengo un equipo claro, pero sé que me quedan muchos años, espero poder disfrutar en el que club que se me de.



DT: Lo de Linda es un fenómeno mundial, en India la buscaban para las fotos,; en París a la que más buscan es a ella, por eso cuando la franja de capitana era un reconocimiento.

La historia de la cinta de capitana

Mary José Álvarez: Linda para nosotros es referente, ella dice que no la veamos como más pero es un ejemplo, es una de las mejores del mundo, para nosotras es un orgullo jugar con ella. Yo decidí cederle la cinta de capitana cuando estábamos en Chile porque lo merecía por Copa América, por Suramericanos, el Mundial Sub 20, por lo que representa para el país. Desde ese momento ella tomó el liderazgo pero ella dice que es como todas las que estamos ahjí, en todo caso mi liderazgo sigue siendo el mismo, yo me siento orgullosa de compartir la cancha con ella.



Linda: Ellas me han hecho crecer a mí, llevar la cinta me da responsabilidad con los colombianos, creo que lo he hecho todo por mis compañeras.



DT: yo le dije¿cómo se vería mi negra con al cinta de capitana posando con la Copa del Mundo? Y vez, estuvimos a nada...

El regreso a casa





Linda: Yo les decía las muchachas que yo quería ser campeona, alstimosamente no se dio pero siempre lo quisimos, hoy podemos decir que somos finalistas del mundo, el proceso es hermoso, fue mi última Sub 17, ahora viene la Sub 20 y espero también estar en la de mayores.



Mary José: Lloré al ver a mi mamá y mi abuela, estábamos muy lejos de casa, la familia hace falta, pero fue todo muy lindo, gracias a la Federación por llevarnos a nuestras familias, fue una gran sorpresa.



DT: Uno tiene en sus manos el sueño de dos generaciones que sueñan con ir al Mundial o al Suramericano y hacerlo bien, yo no quisiera ver en un suramericano que no nos diera cupo a Mundial. Ahora en al final en el camerino las vi llorando por perder la final, pero les pedí que dimensionemos lo que hicimos, que agradezcamos a María Auxiliadora estar en una final del mundo, fuimos los primeros, es un esfuerzo de rebuscar estos talentos en toda Colombia y es felicitar a ellos que pusieron un granito de arena para lograr todo esto.



La ambición colombiana



DT: Lo vi en la goleada contra Uruguay esa ambición del equipo y sembramos esa mentalidad ganadora una y otra vez. habría sido muy grande haber traído la Copa Mundo pero lo que hicimos fue espectacular, ojalá se pueda repetir.



Mary José: El profe es una calidad, siempre dispuesto a escucharnos, dándonos bienestar, todo para estar al 100 por ciento para competir. Es un calidoso, se lo decimos todo el día.



Linda: El manejo del grupo en mujeres y adolescentes es difícil, lo hace muy bien el profe, me ha hecho crecer como persona y tenerlo como amigo y como un padre y es genial en mi vid, ha escrito una página increíble con nosotros al llegar a la primera final del mundo. La nominación, muy agradecida por eso, un reconocimiento para el buen año que se ha vivido, espero que las cosas se den.



La liga femenina



Mary José: Es un proceso, este año se hizo una de cinco meses, algunas jugamos en clubes profesionales. Para el otro año habrá Liga Femenina y estoy segura que habrá apoyo. Yo jugaba con niños en Cartagena, pero esto es de confiar, que las mamás y los papás apoyen a sus hijos, esto es así, apoyado por ellos, esto toma años y no es de la noche a la mañana.



Linda: Lo más importante es creer, yo me formé con hombres en Juanchito, pero esto es de proceso, estar ahí, fomentar la pasión en las niñas, es creer y apoyarnos siempre. Hay que mantenerse, no siempre serán momentos de gloria, hoy sí y marcamos historia, pero que estén acá apoyando es importante, nos dan visibilidad y nos ayudan en el proceso, da confianza. El fútbol tiene gloria y pérdidas.



DT: muchos clubes apoyaron incluso en la pandemia, cuando no había ni para el equipo masculino, ya se está pidiendo a gritos. Hoy cuántas no quieren ser Mary José, Linda CAicedo y dar alegrías al país. No vamos a retroceder, vamos para adelante.

Gustavo Petro crítico fuertemente directivos de la FCF durante homenaje de Selección Colombia femenina Sub-17.



Arrancaron los homenajes





El recibimiento del presidente Gustavo Petro fue muy cálido, sus palabras de agradecimiento, su voz de orgullo que es la de todos los colombianos. Así alegraron las jugadoras los salones de la Casa de Nariño:

Así salía el equipo del hotel en Bogotá a la Casa de Nariño: