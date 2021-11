Valoyes no quiere que lo despierten: 'es un sueño que siempre tuve'

Diego Valoyes, de Talleres de Argentina, es una de las novedades en la Selección Colombia, que se medirá a Brasil (11 de noviembre) y Paraguay por las Eliminatorias a Catar 2022.



El extremo habló de su experiencia, su llegada al equipo nacional y su aporte para los duelos definitivos que vienen.



La vida en Argentina



El paso por Argentina me sirvió para habar experiencia y madures en la toma de decisiones, espero aportar lo que he aprendido.



Su posición ideal



Gran parte de mi carrera he jugado de extremo y ahí me he desempeñado mejor.



El lío del gol



Nos preparamos para eso, dando lo mejor de cada uno, tratando de finalizar de la mejor manera y tener una efectividad para ganar los partidos, con el favor de Dios.



El duelo con Brasil



Brasil es un buen equipo, sabemos de la capacidad que tienen, pero nosotros como selección estamos capacitados, tenemos armas para dar la pelea y hacerle frente, vamos a trabajar de la mejor forma posible. Es una victoria que necesitamos para seguir en la tabla y pensando en el Mundial. Vamos a salir con todo.



Sueño cumplido



No tuve ningún proceso de selección pero estoy agradecido con Dios por representar a mi país, un sueño que siempre tuve, aprovechar esta linda oportunidad y apoyar desde donde me toque, estamos para sumar.