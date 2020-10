Queiroz tiene su equipo completo: acá los 25 que estarán con Colombia

Con la llegada de Víctor Cantillo al territorio nacional, finalmente, Carlos Queiroz tiene su equipo completo en Barranquilla, y está listo para dirigir el primer partido de eliminatorias con la Selección Colombia.

Este viernes, el combinado nacional se enfrentará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a Venezuela, un duro rival, que, con el pasar de los años y de los partidos, se ha convertido en un verdadero clásico. Luego, la segunda jornada será contra Chile, en un partido que se disputará el próximo martes en Santiago.

Para esta doble fecha, y luego de varios días con novedades y bajas, Queiroz ya tiene a su disposición los 25 jugadores con los que comenzará el camino a la Copa Mundo de Qatar 2022.

David Ospina, Yairo Moreno, Luis Díaz y Matheus Uribe son las bajas que tiene la Selección Colombia, luego de que se diera a conocer la lista original de convocados, y es por esto, que el estratega portugués llamó a cinco nuevos jugadores como reemplazo de los anteriormente mencionados, previo al inicio de los juegos clasificatorios.



Bajas



David Ospina: el arquero del Napoli no fue habilitado para viajar al país (ni a otro lugar), luego de que se registraran casos de covid-19 tras el partido frente a Genoa. El club entró en confinamiento total y no pudo viajar.



Yairo Moreno: el volante presentó una lesión muscular en el último partido que disputó su equipo León, la cual lo dejará cerca de cuatro semanas por fuera de las canchas.



Matheus Uribe: el volante del Porto tuvo que cumplir el aislamiento obligatorio, luego de estar en contacto con un persona contagiada con el virus.



Luis Díaz: Al igual que Uribe, el guajiro deberá cumplir con la cuarentena obligatoria en Portugal y no pudo viajar.

Altas



Éder Chaux: el arquero del América de Cali fue llamado por Queiroz para suplir la baja de David Ospina.



Santiago Arias: el lateral del Bayern Leverkusen fue el elegido para reemplazar a Yairo Moreno, luego de que confirmara la gravedad de su lesión.



Víctor Cantillo: el mediocampista fue el último en unirse al plantel luego de un largo viaje. Reemplazará a Matheus Uribe.



Jhon Córdoba: el delantero del Hertha Berlín fue convocado para reemplazar a Luis Díaz.



Gabriel Fuentes: el lateral izquierdo del Junior fue el último jugador llamado por Carlos Queiroz para conformar el plantel de la Selección Colombia en las dos primeras fechas de eliminatorias.



Lista de los 25 jugadores convocados



Arqueros: Álvaro Montero, Camilo Vargas, Aldair Quintana y Éder Chaux.



Defensas: Santiago Arias, Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Jhon Lucumí, Frank Fabra, Johan Mojica y Gabriel Fuentes.



Volantes: Juan Guillermo Cuadrado, Jorman Campuzano, Víctor Cantillo, Wilmar Barrios, Jéfferson Lerma y Steven Alzate.



Delanteros: Falcao García, James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos y Jhon Córdoba.