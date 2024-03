Rumania y las selecciones que Colombia enfrentó y nunca venció

La Selección Colombia se medirá este martes a Rumania en el final de la fecha FIFA de marzo, un duelo en donde el conjunto tricolor buscará obtener su primera victoria ante este seleccionado europeo.



No ha sido fácil los enfrentamientos contra este combinado al cual la tricolor se ha enfrentado sobre todo en los años 90 donde ambos equipos tenían sus generaciones doradas.



Con Rumania, Colombia se ha enfrentado en tres ocasiones, de las cuales dos fueron en Mundiales (1994 y 1998) y que terminaron en triunfos rumanos por 3-1 y 1-0, respectivamente. Por su parte, hubo un amistoso en 2006 que terminó 0-0 y que ha sido el último jugado entre ambas selecciones.

Pues bien, no solo Rumanía ha sido la única selección en donde Colombia no ha visto la victoria ya que a lo largo de la historia, la tricolor en los enfrentamientos que ha tenido ha salido con saldo negativo.



En cuanto a rivales europeos, además de los rumanos, Colombia nunca ha visto la victoria contra Hungría, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia y Turquía. Ya ante países que no existen, Colombia no le pudo ganar a la Unión Soviética, Yugoslavia y Alemania Oriental.



En Sudamérica le ha ganado al menos una vez a todas las selecciones al igual que con los equipos de Concacaf, la AFC y la OFC. Finalmente, de los equipos africanos, no ha podido ver la victoria ante Argelia, Egipto y Sudáfrica.