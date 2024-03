El ‘profe’ Montoya y el ‘Arriero’ Herrera dirigieron al Once Caldas

Once Caldas venció este lunes 1-0 a Alianza FC, en el cierre de la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2024. La fiesta fue completa en el estadio Palogrande, de Manizales, pues hubo homenaje a Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano, previo al partido.



Además, el triunfo fue emocionante y vibrante, con el arquero James Aguirre como gran figura al atajar dos penaltis.



Sin embargo, el momento más emotivo fue volver a ver a Luis Fernando Montoya en el banquillo técnico del Once, ayudándole a dirigir a Hernán Darío Herrera.



El ‘campeón de la vida’, campeón de la Copa Libertadores con el Once en 2004, estuvo muy activo compartiendo conceptos con el ‘Arriero’. Y claro, hubo consejos de Montoya para Herrera.



Esta tarde al Once Caldas lo dirigieron 2 DTs 😍 pic.twitter.com/A3Q9VRbpzM — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 25, 2024

El gesto del técnico del Once Caldas con el ‘profe’ Montoya fue aplaudido por los hinchas del blanco.



Al final del partido, el ‘Arriero’ habló de ese momento especial con Luis Fernando Montoya, de quien dijo que “es un amigo mío”.



“Siempre he hablado con él, le recibo muchos consejos, porque es un técnico ganador de Copa Libertadores, que triunfó acá; hoy iba, hablaba con él, (le preguntaba) cómo veía algunas cosas y él me decía…me dio una alegría que él también participe en lo que es el Once”.



Herrera comentó que Montoya “quiere mucho al Once Caldas, venir desde Antioquia por carretera no es fácil para él. Esa alegría creo que no la va a olvidar nunca más, porque ver al estadio coreando su nombre es porque se lo merece, porque ganar esa Copa es muy difícil”.



“Ahora hablo con él y él me va dando consejos. Ahí estamos mejorando mucho”, comentó Hernán Darío Herrera sobre el importante papel de Luis Fernando Montoya en el Once Caldas.