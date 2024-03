Otro problema en rueda de prensa: fuerte reacción del Deportivo Pasto

Siguen las polémicas en las ruedas de prensa posteriores a los partidos de la Liga BetPlay I-2024. Este domingo, un reprochable hecho sucedió en la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot, cuando el técnico René Rosero y el arquero Diego Martínez dieron sus declaraciones sobre la derrota del Deportivo Pasto contra Atlético Nacional.



El momento de tensión se presentó cuando preguntó el periodista Jorge Eliecer López, quien despertó la ira del entrenador y el portero del Deportivo Pasto, con una pregunta con la que faltó al respeto a los protagonistas del club nariñense.



“Hemos visto al frente del equipo muchos directores técnicos profe y uno podría decir que el verso no cambia, qué es lo que seduce ustedes como profesores precisamente para asumir la dirección técnica de un equipo que semestre tras semestre es prácticamente lo mismo, no pasa nada importante con el respeto que se merecen todos”, fue la extensa pregunta del reportero a René Rosero.



De inmediato le consultó al arquero Diego Martínez: “¿Ustedes que creen que se imagina el hincha en la situación que están? Siempre terminan diciendo lo mismo, ‘hay que seguir trabajando’, pero pareciera que no trabajan en el Deportivo Pasto”.



El DT de Pasto respondió alterado: “Eres un irrespetuoso, no valoras nuestro trabajo día a día. Es tu opinión si crees que con nosotros no pasa nada, con nosotros pasa todo. Venimos de dos clasificaciones seguidas, peleamos final muy cerca en Medellín. Nos mueve el amor y respeto por este escudo. Eres un irrespetuoso y deberías retirarte de esta sala de prensa”.



Luego respondió el arquero Martínez: “No sé quién es usted pero es una falta de respeto que lo dejen entrar y haga ese tipo de preguntas. Somos profesionales y respetamos el escudo. Usted debería saber que hace poco estuvimos en dos clasificaciones. Muy irrespetuosa tu pregunta, una falta de respeto, no sé ni quién es usted, un peladito ahí”.



¡Otra insólita rueda de prensa de fútbol colombiano!



Periodista: “Pareciera que no trabajan en el Pasto”.



René Rosero (DT): “Eres un irrespetuoso y deberías retirarte de esta sala de prensa”.



Diego Martínez (Arquero): “No se quién es usted. Un pelaito allí”. pic.twitter.com/fe2U1ktd9E — Paolo Arenas (@PaoloArenas) March 25, 2024

Al finalizar la rueda de prensa, y según testigos, el arquero Martínez encaró al periodista, le dijo “asalariado de mier…”, y lo habría golpeado en la cabeza.



El periodista Jorge Eliecer López

Al terminó de la rueda de prensa del Deportivo Pasto, el arquero del Pasto, Diego Martínez le pego un «calvazo» a @JotaEprensa. pic.twitter.com/oP7ZRVKJ7A — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) March 25, 2024 Diego Martínez me invita a pelear con él afuera de la sala de prensa (no pasó) Termina gritándome el capitán "asalariado h.." acompañado del director.

Como si ser asalariado fuera un delito o pecado.



Eso fue lo que pasó para los que me andan preguntando.



🎙🎧📻⚽️♥️ — Jorge Eliecer López (JotaE) (@JotaEprensa) March 25, 2024

