Alfio ‘Coco’ Basile y el curioso mensaje a Teo: ‘Lo quiero, pero...’

Teófilo Gutiérrez tuvo un gran paso por el fútbol sudamericano gracias a sus goles y estilo de juego que terminó siendo recordado por muchos hinchas. No obstante, el futbolista también estuvo involucrado en varias polémicas por los clubes donde pasó.



Pues bien, durante este lunes, uno de los entrenadores que dirigió al colombiano como es Alfio ‘Coco’ Basile se refirió a Teo en las últimas horas en diálogo con ESPN y le dejó un curioso mensaje.



El entrenador habló de su salida de la Selección Argentina en 2008 y de otros temas actuales con el medio argentino y al final tuvo unas palabras para Teo en tono de broma.

El director del programa le dijo que Teófilo le había enviado un mensaje, dado que Basile dirigió al atacante en Racing. Con la gracia y espontaneidad que caracteriza al ‘Coco’ soltó el siguiente mensaje a Teo: "Mándale un saludo a Teo, lo quiero, pero que no haga más cagadas (risas)".



Recordemos que Basile dirigió a Teo en uno de los momentos más polémicos del colombiano en el fútbol argentino protagonizado en 2012. Allí, Gutiérrez se fue expulsado del clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente y desde entonces el camerino se volvió todo un caos.



De hecho, todo comenzó con el reclamo de Sebastián Saja a Giovanni Moreno y a Teo. Según versiones del propio equipo, el delantero sacó un arma y asustó a todos en el vestuario. Ante eso, la dirigencia lo apartó del plantel.



Tiempo después, Teo habló sobre lo ocurrido y se sintió mal por ese momento que le hizo pasar a Basile: "Cuando vi al Coco me escondí de una, me dio pena. Por respeto. El Coco es un personaje lindo, es como el abuelo de uno, pero el abuelo que es más como padre".