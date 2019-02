Inspirados en la llegada de Queiroz: así les fue a los de la Selección

Carlos Queiroz fue nombrado como nuevo entrandor de la Selección Colombia y esto hizo que los jugadores de la Tricolor empezaran a 'ponerse las pilas' para ser llamados a la Copa América. Varios anotaron gol y otros tuvieron buenos partidos, que hicieron llamar la atención en la primera jornada de fútbol que vivió el entrenador portugués como DT de la Selección.



Así les fue a los de la Tricolor:

Arqueros



Davis Ospina (Nápoles): el guardameta colombiano no jugó.



Álvaro Montero (Deportes Tolima): el portero tuvo un notable partido en el 0-1 de Tolima sobre Santa Fe. Además, Queiroz estuvo en el estadio.



Defensas



Jeison Murillo (Barcelona): su equipo empató sin goles con el Athletic y el defensa no jugó.



Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur): el central está cada vez mejor y logró anotar en la victoria 3-1 sobre el Leicester. Sánchez logró su primer gol con los Spurs.

Yerry Mina (Everton): el jugador sigue lesionado.



Santiago Arias (Atlético de Madrid): el lateral no tuvo un buen partido y su equipo perdió 3-1 contra el Real Madrid.



Cristian Borja González (Sporting de Lisboa): tuvo un grave error, pero su equipo ganó 3-1 sobre Feirense.

Helibelton Palacios Zapata (Atlético Nacional): el jugador no estuvo en el 1-1 contra Huila.



Déiver Machado (Atlético Nacional): el jugador no estuvo en el 1-1 contra Huila.



Óscar Murillo (Pachuca): jugó todo el partido en el 2-0 sobre Morelia. Tuvo un buen juego.





Volantes



James Rodríguez (Bayern Múnich): el '10' está a prueba y mejoró notablemente. Tuvo un gran partido en el 3-1 sobre el Shalke 04.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): está recuperándose de una lesión.



Mateus Uribe (América de México): el volante no jugó en la derrota 3-0 contra León.



Wílmar Barrios (Zenit): el volante fue titular y jugó todo el partido en el amistoso que ganó 2-1 al Sarpsborg 08.



Edwin Cardona (Pachuca): jugó en el 2-0 de se equipo contra Morelia y tuvo un buen partido.



Juan Fernando Quintero (River Plate): marcó un golazo en la victoria 2-0 sobre Racing. El volante anotó por medio de un tiro libre.

Delanteros



Falcao García (Mónaco): el capitán del Mónaco volvió a marcar, y en el día de su cumpleaños. Sin embargo, no fue suficiente y empató 2-2 con Montpellier.



Carlos Bacca (Villarreal): el jugador no actuó en el 0-0 contra Valladolid.



Miguel Ángel Borja (Palmeiras): Palmeiras no tuvo participación este fin de semana.



Sebastián Villa (Boca Juniors): no jugó contra Belgrano de Córdoba.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina): el delantero jugó todo el partido en el 0-0 contra Napolés, pero no pudo anotar.



Duván Zapata (Atalanta): el 'Toro' sigue siendo una estrella en Italia y volvió a marcar en la Serie A. Además, tuvo una asistencia en el 2-1 sobre el Spal.