La 'relación' de Higuita con Escobar, la guerrilla y los paramilitares

René Higuita es uno de los nombres que llega a la cabeza de muchos cuando se habla de los exfutbolistas colombianos. Su magia abajo y lejos de los tres palos lo hace un hombre al que mucho aún idolatran en diferentes partes del país, no solo en Antioquia, su tierra.

Recientemente, el exguardameta habló de con la 'Revista Bocas' sobre varios temas, entre ellos, la supuesta relación que tenía con Pablo Escobar, narcotraficante colombiano protagonista de la época más violenta de Colombia.

Allí, Higuita reconoció que sí estuvo con Escobar cuando estaba en la cárcel y dio una muestra más de la bondad de su corazón.

"El 30 de junio de 1991, usted visitó a Pablo Escobar, quien estaba recluido en la cárcel de La Catedral. Ese fue un escándalo mediático de grandes repercusiones. ¿Lo haría otra vez?", le preguntó Mauricio Silva en la entrevista.



"Hoy, mañana y siempre, y si me dan la autorización para ir a las cárceles, ojalá tuviera un carné y mantendría allá visitándolos", respondió el 'Loco' René.



"¿Fue buen amigo de Pablo Escobar?", contrapreguntó el periodista.



"Yo fui poco amigo, pero con en ese “poco amigo”, todos quisieran tenerme a mí de amigo. De hecho, el que me quedó de amigo fue don Roberto Escobar, el hermano, pero precisamente como por ese agradecimiento. Pablo Escobar era conocido, llegó hasta el Congreso y después, cuando ya sale de allá, sale a la clandestinidad y va a la cárcel, resulta que ya nadie lo conocía. Ya no era político, ya solamente era narcotraficante y nadie tenía que ver con él. Entonces yo, que en ese momento era como esa figura de Colombia, digo: “¡Hombre!, ¿a una amistad sí se le puede pagar de esa manera?”. Entonces, yo me llené como de la parte más humana y pensé cómo la cárcel lo deja a uno solo", dijo René Huguita.



"Pero, para ese entonces, usted dijo que sí era muy buen amigo", comentó Silva.



"Cuando salí de la visita de La Catedral, alguien de RCN me preguntó que si yo era amigo, y yo les dije que sí. Es que uno no puede cambiar los principios de amistad. Yo conocí muchos amigos y muchos han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso. Conocí los paramilitares, conocí también la guerrilla, y de corazón, lo que ellos me contaron, me da para respetarlos, así como ellos me respetan. Esa ha sido mi esencia, y le hablo de los grupos más representativos y delincuentes. Entonces, por eso vivo tranquilo, vivo en paz y soy el amigo de todos", respondió Higuita.



