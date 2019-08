Contundente y sin tapujos: la respuesta de Faryd sobre su contrato

En los últimos días se reveló el millonario contrato que tiene Faryd Mondragón por 37.500.000 con Coldeportes por 'prestar su imagen' en eventos gubernamentales, como pasó con Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta.



El exfutbolista colombiano fue criticado por estas declaraciones y salió a defender su imagen y el tema del contrato, respuesta con la que no evadió el tema.

"Yo no tengo nada que aclarar porque yo no estoy cometiendo nada ilegal. A mí me contratan, yo presto mis servicios y es por eso que el contrato es un contrato público. No tengo nada que esconder ni nada que aclarar", contó Néstor Morales tras un mensaje que le habría enviado Mondragón en 'Blu Radio'.



Así, Mondragón le puso fin al tema del contrato y seguirá con su 'trabajo', pues recibe 37.500.000 por seis meses.