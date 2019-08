Drogas, prostitutas y más: duras acusaciones a exfutbolista argentino

Los últimas días, Claudio Caniggia ha estado en el ojo del huracán por el regreso de su esposa, Mariana Nannis, quien desde que llegó a sido explosiva en sus declaraciones contra él y su presente.

Este domingo, la mujer apareció en un programa de televisión y habló del supuesto aborto que tuvo por culpa del exfutbolista y señaló que él estaba consumiendo drogas.

Algunas de las frases más importantes de la entrevista

"Yo no estoy divorciada, Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Todavía no me divorcié. Pero yo vine a salvar a mi marido de prostitución y drogadicción. O sea, lo he venido a salvar otra vez en mi vida. Lo he salvado muchas veces. Muchas. Siempre trataba de protegerlo, sacarle mala gente del entorno y lo lograba. Pero llega un momento en que no se puede, es mucho, mucha gente mala a su alrededor"

"Nunca lo engañé, siempre estuve ahí, fiel como si fuese una estúpida. Parezco una estúpida siendo fiel como lo fui, porque del otro lado no hay retribución de fidelidad. Y cuando uno se casa con alguien asume un compromiso, pero si uno quiere hacer su vida, que se separe y deje a su mujer libre para que esté con quien quiera porque yo no me veo tan mal como para que no esté con alguien".

"Si él hubiese querido salir se acerca a la casa de Marbella, está conmigo que soy su mujer y sabe que lo ayude toda su pu%$ vida y no está por ahí con prostitutas que lo tienen todo el día drogado para que no sepa ni dónde está parado. El entorno de él se aprovechan de él porque entre más drogado esté, más dinero le sacan".

"Me empujó contra un auto porque yo no lo dejé entrar a la casa. Venía todo nervioso y le dije 'a mi casa no entrás así porque tengo niños, empleadas y yo no consumo drogas, mis hijos tampoco y la casa se respeta. Si te quieres drogar te vas a un puti-club'. Yo le metí la mano en el bolsillo y no tenía nada. Cuando le fui a meter la mano en el otro bolsillo me empujó contra él auto y yo estaba embarazada de dos meses y medio".

Uno de sus ojos también apoyó las declaraciones de su madre por redes sociales y habló mal del exfutbolista que portó la camiseta albiceleste junto a Maradona.

Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES❤️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 26, 2019

Al final, Caniggia también se pronunció en redes sociales, aunque no quiso entrar en polémica con la mujer que todavía es su esposa.