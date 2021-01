¿Por qué tanta demora en anunciar a Rueda? El lío gordo es por dinero

No es falta de interés de nadie: Chile quiere que se vaya, Colombia quiere que llegue y él quiere volver a su país. Pero aunque no todos estén de acuerdo, la negociación no es tan sencilla.

La pregunta de jugadores, analistas e hinchas es una sola: ¿si el único candidato es Reinaldo Rueda y él ya dijo 'sí quiero', por qué no lo anuncia la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de una buena vez? Por un problema de dinero.



Aunque el pasado día de Año nuevo se confirmó de parte de la Federación Chilena (ANFP) que el DT se iría, resulta que el tema no terminó solo con ese anuncio oficial pues quedó pendiente el espinoso tema de la indemnización.



Según el diario La Tercera de Chile, el último día del año 2020 se acordó que Rueda se iría a cambio de 500.000 dólares y no 2,23 millones, como estaba estipulado en el contrato, como pago de indemnización de parte de los chilenos. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el DT no quiere renunciar a algunos pagos adicionales que todavía le adeuda la ANFP.



"El “pago” al que se refieren en la asociación es la deuda que mantienen con Rueda. ¿Cómo? Producto de la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19, la sede de Quilín se vio obligada a tomar medidas de emergencia. Una de ellas fue rebajarle el 50 por ciento el sueldo a Rueda. El primer descuento se hizo bajo la administración de Sebastián Moreno. Fueron tres meses sin devolución. Luego, con Milad en la testera, el adiestrador aceptó dos meses más de reducción salarial, pero esta vez con la promesa de que esos recursos serían devueltos este año. Rei gana alrededor de US$ 185 mil mensuales", explica la fuente.



"Si lo anterior se suma a lo que la asociación le adeuda en premios y otros ítems, la cifra crece. No obstante, esta aumenta aún más si se considera que en la ANFP no quieren pagarle la remuneración de diciembre 2020 al colombiano, ya que prácticamente todo el mes se dedicó a negociar con un rival directo, aunque con el permiso de Milad. Lo mismo ocurre con las vacaciones, de las que actualmente goza el director técnico", añade La Tercera.



Y hay más: la ANFP entiende que, como la FCF fue la que buscó a su DT, habría lugar a un pago por la transferencia de Rueda, que si bien no sería tan alto como lo estipulan las cláusulas, sí ayudaría a reunir fondos para cumplir las demandas de Rueda: "en la Federación Colombiana de Fútbol niegan que exista un acuerdo que implique pagarle a la ANFP por el fichaje de Triple R. Dicen que no tienen dinero para eso, y menos medio millón de dólares. Esta versión choca con la que emana desde Peñalolén, donde aseguran que sí hay un desembolso de por medio. Francis Cagigao, el nuevo súperdirector, ya trabaja día a día por zoom con Pablo Milad para analizar el futuro de la Selección".



Significa que Rueda se va de Chile pero con su dinero, de lo contrario existe la posibilidad de que tenga que volver a disgusto, y de paso perderse la posibilidad de volver a dirigir a la Selección Colombia, so pena de perder el dinero que le adeudan.



Precisamente con ese factor es que juegan los chilenos, conscientes de su ventaja ante la intención clara de Rueda de asumir cuanto antes como reemplazo de Queiroz. De paso es eso lo que tiene en vilo a la FCF, que sigue viendo pasar el tiempo sin que resuelva el interinato en la selección mayor, con el reinicio de las eliminatorias y una posible Copa América en condición de local a la vuelta de la esquina.