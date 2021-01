Opinión de James e indirectazo a Queiroz: Quintero habló de Selección

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, Juan Fernando Quintero habló sobre la difícil situación interna que tuvo el equipo colombiano en las últimas dos jornadas de Eliminatorias, el caso James Rodríguez y lo que viene para su carrera de cara al Mundial.

Recordemos que el ex-River Plate firmó hace unos meses con el Shenzhen Football Club de China y próximamente podrá finalmente tener sus primeros minutos en el fútbol asiático. Lo anterior con la finalidad de ser nuevamente convocable para los próximos retos de la Selección.

Respecto a las dolorosas derrotas frente a Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito, ‘Juanfer’ aseguró que hubo aspectos en los que Carlos Queiroz “le faltó el respeto” a sus compañeros: “Me dolió mucho ver compañeros que salieron a los 30 minutos, somos profesionales y es un irrespeto”.

En este orden de ideas, el antioqueño dejó entrever que la relación DT-futbolistas no estaba del todo bien tras la estrepitosa caída en el Metropolitano y días después “el 6-1 fue una señal para todo”.

La situación empeoró aún más con los rumores de supuestas peleas al interior del equipo. “Hablé con Falcao, con varios. Yo creo que se debe respetar cuando ocurren cosas al interior del grupo, el silencio es vital”, expresó Quintero.

Ahondó en el tema James Rodríguez, teniendo en cuenta que varias versiones lo ubicaban como eje central del conflicto: “En ese momento no hablé con James, procuré quedarme en silencio para respetar ese espacio, saber que alguien está sufriendo”. Eso sí, aclaró después que “después le hablaré porque es mi amigo, sé lo importante que es para nosotros y como referente debemos ayudarlo”.



Dejando de lado el tema jugadores, el creativo de 27 años aseguró que la opción Reinaldo Rueda es interesante porque “conocemos su experiencia” y aprovechó para mandarle un dardo a Queiroz.



“El entrenador que llegue debe llegar a aportarnos en medio de unas bases que hay. Hace mucho tiempo tenemos un camino, estamos evolucionando, el que llegue debe darnos un nuevo nivel. No puede llegar alguien a cambiar todo. Debe llegar una persona que nos haga ser mejores, pero con lo que ya tenemos. Manejar un estilo como Argentina, Brasil, Uruguay. De qué te sirve hablar español, después llega otro con otro idioma y así. El fútbol no tiene misterio, simplemente saber, qué tiene uno”.



Por último, afirmó estar listo para jugar en el fútbol de la China y con ello “prepararme bien para estar en la Selección”. Su mensaje fue claro: “Con mucho respeto creo que debo estar, quiero estar y he ayudado cuando he tenido la oportunidad”.