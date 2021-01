¡Preparen la chequera! La fortuna que pagará el que quiera a Carrascal

Por culpa del vil dinero, ese que en épocas de pandemia nadie puede rechazar, no ha dicho River Plate que Jorge Carrascal no está en venta. Pero es como si lo fuera.

Ante el interés del Al Ain de Emiratos Árabes por el colombiano, el club de Núñez se remitió a los contratos y no a las conversaciones: la única manera de sacarlo del equipo, en este momento, es pagar los 20 millones de euros que se establecieron como cláusula de rescisión al momento de la compra del 90 por ciento de sus derechos federativos, que rondaron los 3 millones de euros.



No canjes, no cesiones, no nada. Así, sin más, no solo los árabes sino otros tantos interesados han entendido el mensaje y se han retirado de la puja, al comprender que es una ficha clave para el técnico Marcelo Gallardo.



Y es que el creativo colombiano se ha ido ganando su espacio a fuera de paciencia y trabajo y ha ido mejorando su juego en equipo, lo que lo ha convertido en un hombre muy importante para River, que ya cedió por dinero a Juan Fernando Quintero (10 millones a la Superliga China) y no está dispuesto a otro 'sacrificio' igual.



Carrascal ha sido clave en octavos y cuartos de final de Copa Libertadores y es indispensable contra Palmeiras, el rival de este martes, en la semifinal.