Jesurún se destapó: salida de Pékerman, Queiroz y presión a Lorenzo

La Selección Colombia pronto volverá al ruedo en este 2024 y el partido contra España es el juego que continuará la era de Néstor Lorenzo, quien verá en ese encuentro posibilidades para la Copa América de Estados Unidos.

Con miras a hacer historia en ese torneo internacional y sobre los procesos anteriores con técnicos extranjeros con José Pékerman y Carlos Queiroz, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dialogó con ESPN de la salida de esos entrenadores, pero también destacó la importancia que está teniendo con el seleccionado.



De Pékerman, el dirigente admitió que no sabía qué iba a pasar con la Selección Colombia tras ese proceso exitoso de dos mundiales consecutivos y destacó que Lorenzo siempre fue una opción, pero terminaron decidiéndose por Queiroz y Reinaldo Rueda.



“Cuando José Pékerman nos dijo que no quería continuar y se fue por la puerta de adelante, quedamos mirando un chispero. El momento nos permitía analizar al futuro técnico y hoy confieso que Lorenzo fue una de las primeras personas en las que pensamos”, dijo inicialmente Jesurún.



Tras la imposibilidad de tener a Lorenzo, encontraron la opción de Queiroz y finalizar el proceso con Rueda, pero tras la no clasificación volvieron a buscar a Néstor Lorenzo.



“Él, con mucha lealtad, nos dijo que no podía en ese momento. Ahí buscamos posibilidades y encontramos a Carlos Queiroz y Rueda. Nunca voy a cicatrizar no haber clasificado al Mundial de Qatar. Ahí volvimos a pensar en Lorenzo y, finalmente, logramos que él aceptara”.



Además, de Queiroz continuó hablando y se refirió al respeto que tiene hacia él y que la pandemia fue lo que mató el proceso del entrenador portugués.



"El profesor Carlos Queiroz es uno de los técnicos con mayor cartel en el mundo, campeón mundial Sub-20, siete años en el United, de Real Madrid, clasificó en cinco mundiales de mayores. No podemos estar equivocados nosotros y no tengo dudas de que Queiroz es un excelente técnico para la Selección, pero la pandemia nos mató", dijo.



Finalmente, se refirió a lo que viene para Colombia en Copa América y confía en lo hecho por Néstor Lorenzo para conseguir ese título en Estados Unidos, dejando claro una vez más que buscan ser campeones.



“Hace rato yo vengo diciendo que ese tema de mentalidad ganadora ya no más. Nosotros tenemos que pasar a un tema de mentalidad campeona, tenemos que pretender aspirar a ser campeones de torneos”, fue contundente Ramón Jesurún.