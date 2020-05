Queiroz pide información sobre caso Villa: ¿le costará la Selección?

La compleja situación que vive Sebastián Villa se estaría siguiendo al detalle desde Europa.

El jugador, denunciado por su pareja Daniela Cortés, por un presunto caso de violencia de género, no solo enfrenta a la justicia de Argentina sino que podría sufrir consecuencias también en Colombia.



Así se desprende de las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien dijo en entrevista con Deportes W: "Es cuestión de sentido común. Ahora me preguntaban por el técnico y él está muy preocupado y quiere empaparse de lo sucedido, con base a eso se tomarán determinaciones”, explicó Jesurún.



Se entiende que el entrenador, en aislamiento en Portugal, sigue al detalle la situación de Villa y podría tomar determinaciones de acuerdo con la evolución de la causa judicial que enfrenta el hombre de Boca Juniors.



“Aquí hay códigos de disciplina y ética muy estrictos que en un momento determinado, en que el jugador no salga bien librado, tendrá que atenerse a ellos, específicamente más que en la Selección al equipo donde pertenece", añadió Jesurún.



Evidentemente, el avance de la investigación marcará el futuro de Villa en la Selección Colombia, pues es un hecho que están de acuerdo en toda la plana directiva en tener cero tolerancia a cualquier hecho de violencia en el que se vean involucrados los convocados por Queiroz.