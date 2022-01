¿Por qué Reinaldo Rueda no convocó a Teófilo al partido con Honduras?

Colombia enfrentará a Honduras este domingo en partido amistoso disputado en Estados Unidos. El seleccionado que dirige Reinaldo Rueda contará con gran cantidad de jugadores de la liga colombiana, y la inclusión de Juan Fernando Quintero, quien llegó de China y en 2022 jugará para River Plate, de Argentina.



En la convocatoria de jugadores locales, volvió a extrañarse a Teófilo Gutiérrez, el gran ausente a pesar de su buena temporada con Deportivo Cali, con el que salió campeón de la Liga BetPlay II.



El experimentado atacante, mundialista en 2014, no ha entrado en los planes de Rueda Rivera desde que asumió en la Selección en 2021. Y para este juego contra Honduras era la oportunidad perfecta de llamarlo para ayudar a adaptarse a la Tricolor a los más jóvenes.



Sin embargo, Reinaldo no lo llamó y tiene sus motivos. Este sábado, en rueda de prensa, el entrenador explicó por qué no ha tenido en cuenta a Gutiérrez Roncancio, ni siquiera para este partido amistoso.



“‘Teo’ ha tenido partidos extraordinarios. En meses anteriores, incluso antes de llegar al Deportivo Cali, estuve en esa evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos en el comparativo con otros jugadores, que ese es mi trabajo: seleccionar entre los mejores”, dijo Rueda.



El seleccionador añadió: “No quería, en determinado momento, irrespetar a un jugador grande como ‘Teo’, de modo que por eso no lo consideré para esta convocatoria”.