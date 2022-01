¡Viejos conocidos! Quintero-Borja, llave de gol en Selección Colombia

Colombia se medirá este domingo a su similar de Honduras (Fort Lauderdale, EE. UU, 5:00 p.m. hora colombiana) con el fin de preparar los duelos contra Perú y Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022.

Es verdad que no serán los mismos jugadores en uno y otro partido, pero la estrategia tiene un objetivo idéntico: resolver el espinoso problema del gol, ese que no llega hace ya cinco partidos.



En los 19 jugadores hay ilusión, anhelo de llegar a esa doble jornada, mucho optimismo. Pero solo dos parecen tener un boleto sellado a Barranquilla para ese momento clave: Miguel Borja y Juan Fernando Quintero. Mundialistas, experimentados, con la confianza del DT y bajo nivel de competencia, llegan a la cita en condiciones casi idénticas. Lo único que los diferencia es su rol en el plan de Rueda: uno pondrá los goles, el otro los celebrará.



Ya hicieron un primer ensayo en la concentración de los últimos días, cuando la Selección se midió a Junior y Quintero le sirvió a Borja una asistencia.



El dato es que esto no es ni mucho menos nuevo: hace nueve años que coinciden, concretamente desde el Sudamericano Sub 20 de 2013 ,en el que salieron campeones y clasificaron al Mundial en Turquía.



El pálpito bueno es que cuando ambos han estado juntos en el campo, las cosas para Colombia han ido bien: suman seis victorias, dos empates y dos derrotas. La deuda pendiente es que, en partidos de competencia oficial, su conexión ha terminado en gol solo en un partido: la victoria 6-0 contra Bolivia en el Suramericano Sub 20, cuando Quintero le sirvió los dos goles a Borja.



"Con Miguel Borja tengo una gran amistad, lo conozco hace mucho tiempo desde las selecciones juveniles. Es un delantero que a nosotros nos deja tranquilos por sus movimientos y sus definiciones", decía el antioqueño sobre el cordobés en su última rueda de prensa.



Los amigos se encontraron de nuevo en el Mundial de Rusia 2018, cuando Colombia llegó a octavos de final y fue eliminada por Inglaterra. Ahora es una nueva era pero un mismo dolor de cabeza: el gol. Contra Honduras serán 90 minutos para aceitar la máquina y repartirse pases y goles. ¡Prohibido fallar!