'Pibe', sin modestia: 'Colombia en 2014 jugó bien pero no nos superó'

Una de las ventajas de la falta de competencia es que da tiempo para unas charlas imperdibles, para un rosario de confesiones, para un deleite como el que ofrecieron Carlos 'Pibe' Valderrama y Óscar Ruggeri, referentes del Colombia y Argentina.

Como no podía ser de otra manera, la conversación en 90 minutos de Fox Sports empezó por el partido inolvidable: "El 0-5 de 1993 es una de las vergüenzas más grandes de mi carrera. Yo después solo iba al entrenamiento y volvía a mi casa", dijo el argentino. El Pibe respondió: "Ruggeri me metió un machetazo que todavía tengo marcado en la rodilla"... Y Ruggeri soltó: "No me dijo ni 'a', ni me miró. Es un crack".



Generoso fue Valderrama al reconocer que el marcador fue largo para un partido muy disputado: "Óscar Córdoba se puso cuatro manos en los primeros 20 minutos. Batistuta pateaba y pateaba y no le entraba nada, tenía guantes de béisbol. Cuando marcamos el primer gol al final del primer tiempo, sentimos que fue un golpe duro para ellos porque llevábamos la ventaja al camerino. Llegamos cinco veces y metimos las cinco".



Y en la charla, el 'Pibe' se animó a hacer un análisis sin asomo de falsa modestia, cuando Ruggeri le preguntó si la Selección que llegó a cuartos de final en Brasil 2014 los había superado: "No nos han superado, aunque en Brasil avanzaron una ronda más que nosotros. Este equipo jugó bien, pero no nos han superado en el estilo de juego".



Para Valderrama, su equipo se ganó en la cancha el rótulo de favorito para el Mundial de 1994: "Nosotros después (del 5-0) seguimos jugando. Jugamos 15 0 20 partidos de preparación en Europa para el Mundial y no perdimos. Ese fue el mejor equipo de una Selección Colombia que se conformó... Cuando dicen que éramos candidatos es porque nos lo ganamos en las eliminatorias. Jugamos mano a mano contra Rumania y perdimos por no concretar, ellos metieron dos casi desde la mitad de cancha".



Su equipo, dice 'el Pibe', fue revolucionario: "Teníamos a Arnoldo Iguarán, que era el goleador y se lesionó. Maturana puso cinco volantes, que terminaron siendo delanteros: Faustino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia, Fredy Rincón, y Antony El Pipa de Ávila".



En medio de la charla, Ruggeri hizo una pregunta de lujo: "La gente lo quiere porque mantiene el pelo como siempre y a nosotros se nos cae. ¡No sé qué mierda hace (risas)!". Y el 'Pibe' le contesto con franqueza: "Yo no tengo secreto. Utilizaba jabón azulín, de ese para lavar la ropa. champú y enjuague... no uso nada más".