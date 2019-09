'Pibe' reclama un 10: 'Con James y Quintero, a ver si no los utiliza'

Carlos 'Pibe' Valderrama lanzó una dura crítica contra el técnico de Colombia, Carlos Queiroz, por su insistencia en jugar sin un volante creativo definido.

En entrevista con el programa 'El corrillo de Mao', el 'Pibe' lamentó que se prescinda de una demarcación que ha sido sello característica de la selección nacional. "En todas partes hace falta el número '10'. Es el jugador encargado de la magia. Yo siempre digo que para marcar goles se necesita magia. El '10' nunca va a desaparecer pero cada entrenador tiene su esquema de juego y hay que respetarlo".



Y fue de frente: "Ahora no hay magia. Atacan 11 y defienden 11. Contra Chile no tuvimos magia y ellos sí la tuvieron con Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Vamos a esperar cuando vengan James y Quintero a ver sino los va a utilizar. Veremos qué excusa sacará en ese momento", dijo.



La diferencia que hacen jugando juntos es, para él, indiscutible: "Ellos dos deben jugar juntos, la ponen 'chiquita' y el equipo gana. Con ellos toca ver cómo jugará el entrenador ahora".

Otra llave que, en opinión del 'Pibe', no tiene discusión es la que integran Duván Zapata y Luis Fernando Muriel: "Sin duda alguna es el hombre que debe reemplazar a Falcao. Igual que Muriel que esperó y pasó las verdes y las maduras. Ambos están listos para ser titulares. No es fácil hacerle goles a Brasil. Los dos se ven maduros. Ya hicieron sus procesos. Ahora les toca y nos da tranquilidad a todos", añadió.



Un toque de nostalgia hubo al final, al referirse al proceso que lideró José Pékerman: "Le dejó dos mundiales seguidos después de 16 años. Somos desagradecidos. En Colombia no tenemos memoria. Ese señor es un maestro. Hay que reconocerle y darle las gracias siempre".