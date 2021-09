Colombia se cuestiona: ¿qué cambiar y qué conservar contra Paraguay?

El empate 1-1 contra Bolivia, en la siempre difícil altura de La Paz, es historia. Para Colombia lo que sigue, este domingo, es el reto de no fallar contra un rival directo en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Paraguay necesita 'hacer caja' porque viene de perder contra Ecuador (2-0); porque está fuera de toda discusión en la tabla de posiciones, a 2 puntos de su rival de turno, que hoy estaría en el repechaje; porque solo ganó un partido en el torneo y tiene una diferencia de -3, la peor entre los seis primeros clasificados; porque el técnico Eduardo Berizzo está, casi desde su llegada, en la cuerda floja.



Y Colombia, entre tanto, sabe que está al menos dos puntos por debajo de donde debería (tiene 9), no se siente segura de nada en esa quinta casilla que ocupa hoy en la tabla y sabe que, si sufriera una derrota, lo aprovecharían no solo los paraguayos sino Uruguay y Chile, ganando sus duelos -contra Bolivia y Ecuador, respectivamente-, por lo cual el riesgo de no sumar es demasiado alto.



En ese escenario están los dos rivales de este domingo en Asunción, que además llegan con un detalle en común: sus jugadores están desgastados tras los partidos de Paraguay en Quito y de Colombia en La Paz, situación que obliga a dosificar y tomar decisiones muy apoyadas en informes biométricos, y no solo en los planes de los entrenadores.



Ahí está parada Colombia: ¿qué mantener y que rotar después del tremendo esfuerzo a más de 3.000 metros de altitud? Ya no sirve pensar qué hubiera pasado si Cuadrado y Díaz hubieran tenido descanso, si no si Muñoz no hubiera tenido que exponerse a la tarjeta amarilla que lo condiciona, si la rotación o el morfociclo eran soluciones posibles.



Ahora solo hay tiempo para decidir. Lo primero será sostener a David Ospina, uno de los mejores hombres en Bolivia y quien ha demostrado hasta la saciedad que no importa su realidad en su club, en la selección nacional es insustituible. Y en esa zona defensiva, a pesar de las dudas de Dávinson Sánchez en la dificultad de la altitud, no hay por encima otro candidato, como tampoco una fórmula que no sea Óscar Murillo a su lado. Lo demás se puede discutir.



En los laterales podría haber un cambio: Stefan Medina puede ser mejor carta que Muñoz, no solo por la amarilla sino porque es confiable en el juego aéreo, gran virtud del rival, porque tiene rodaje con los centrales y porque marcando su punta suele ser incuestionable; mientras por la banda izquierda el duelo contra Paraguay parece calzarle a la perfección a William Tesillo, más defensivo que propenso a la salida, lo que en esta ocasión es un plus sobre Yairo Moreno.



El medio parece destinado a Wilmar Barrios y Matheus Uribe, por rodaje juntos, por experiencia, por conocimiento y porque el primero ha demostrado ser la clave del equilibrio, en una llave en la que el segundo aportaría mejor juego aéreo que un Cuéllar, por ejemplo.

​

Para los extremos no parece haber mejores candidatos que Cuadrado y Díaz, pero ojo que habría que saber qué tan afectados físicamente acabaron después del esfuerzo -sufrimiento- en La Paz: una alternativa en el primer caso podría ser Candelo, pues se trata de su posición natural, y una opción para el segundo es Luis Sinisterra , quien viene volando en Feyenoord y podría ser el hombre que rompa, con gambeta y velocidad, la férrea pero rígida marca paraguaya.



En punta hay buenas discusiones: ¿cómo es que el partido redondo de Roger Martínez no le da para repetir titularidad? Es que se trata de un partido diferente, en el que habría que elegir a jugadores más potentes en el choque contra espigados y fuertes zagueros: sí, estamos pensando todos en Miguel Borja. La pregunta es quién podría ser su compañero: Santos Borré hizo todos los méritos en Copa América y demostró que es un 9 con gran versatilidad para moverse por todo el frente de ataque y fuera del área y Falcao no necesita presentación y podría jugar al menos un tiempo para meter miedo en la defensa del oponente. Parece mejor opción, para no arriesgar a 'El Tigre' antes del duelo de Barranquilla con público, el hombre de Frankfurt alemán.