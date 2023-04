Óscar Cortés sería baja para Mundial Sub-20: Millonarios tiene un plan

La Selección Colombia Sub-20 ya conoce sus rivales para el Mundial de la categoría que se jugará en Argentina y una vez conocido el calendario que afrontará el técnico Héctor Cárdenas en la cita mundialista, desde ya el técnico espera poder analizar qué jugadores le servirá para el debut contra Israel el 21 de mayo.

Con respecto a ese tema de préstamos de jugadores, ahora se dio a conocer que el volante Óscar Cortés no podría jugar en la Selección Colombia Sub-20 el Mundial, debido a que Millonarios piensa en no cederlo tras el complejo calendario que tiene el club embajador, información que fue dada por el periodista Antonio Casale, en ESPN 360.



"Está dentro del reglamento de no prestar a Cortés. El club no descarta prestarlo a Selección Colombia Sub-20 por competencias. Millonarios está hoy con un 50-50 de no prestar hoy Cortés y hay más posibilidad de que se quede”, dijo Antonio Casale.



Por ahora, el jugador y Millonarios no han hecho nada oficial al respecto, pero lo cierto es que en caso de no llegar al Mundial Sub-20, sería una gran baja para Héctor Cárdenas, pues el talentoso volante fue figura en Sudamericano que se jugó en Colombia.