Tome nota: agenda de Colombia Sub-20 para Mundial de Argentina

El técnico Héctor Cárdenas ya conoce a sus rivales y ahora es momento de pisar el acelerador para pulir todos los detalles posibles antes del Mundial Sub-20 de Argentina, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio.

La suerte dejó a la Selección Colombia en un difícil grupo C, con Senegal, Japón e Israel, todos con características complejas que no harán fácil la presentación en el certamen.



Según se confirmó tras la ceremonia de sorteo en Suiza, así será la agenda de partidos en la Copa:

21 de mayo- Israel vs Colombia

24 de mayo- Japón vs Colombia

​27 de mayo- Colombia vs Senegal



Todos los partidos se disputarán en La Plata, lo que facilitará la logística para el equipo nacional.

🏆 Fixture Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Argentina 2023.



🏆 Fixture Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Argentina 2023.

Estos serán los partidos de primera fase de nuestra Selección Colombia Sub 20.

¿Y qué se hará en estos días que faltan para la competencia? El 5 mayo habrá un último microciclo, idealmente con la mayoría de los titulares y seguramente en Barranquilla. El plazo para la entrega de los preseleccionados vence el 24 de abril y el 10 de mayo se entrega la lista de 21 convocados.



Habrá que ver si para estos trabajos de preparación se puede contar con figuras como Yaser Asprilla o el tan esperado Jhon Jader Durán. Vale decir que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores para esta competencia.