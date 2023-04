Cárdenas satisfecho con rivales y espera por figuras para Mundial

La FIFA dio a conocer los grupos con las 24 selecciones participantes en el Mundial Sub-20 que se jugará en Argentina y una de las participantes es la Selección Colombia Sub-20, equipo dirigido por Héctor Cárdenas, quien logró su clasificación al lograr un cupo en el Sudamericano de la categoría en la que fue anfitrión.

Después de darse a conocer que Japón, Israel y Senegal serán los rivales de Colombia en el grupo C del Mundial Sub-20, el técnico de la juvenil, Héctor Cárdenas, analizó sobre los países a los que se enfrentará, aunque vio positivo el grupo.



"A Senegal lo hemos enfrentado en otro momento, en otros mundiales y no se puede desconocer el gran potencial que tienen y el excelente trabajo que vienen haciendo siempre a nivel de categorías sub 17 y sub 20. Isarel será otro rival muy difícil y Japón se ha venido preparando también y hemos seguido haciendo un análisis de ese equipo”, dijo Héctor Cárdenas.



De igual manera, el técnico piensa en su mejor participación y ya pidió a los respectivos clubes los permisos para que Yaser Asprilla y Jhon Jader Durán puedan ser convocados para este Mundial Sub-20 y confesó que están en contacto para que se alcancen a dar los tiempos y puedan jugar sin problema la competencia.





Por ahora, Colombia sigue el proceso de su último microciclo en Bogotá y la tarea siguiente para Héctor Cárdenas será elegir el grupo que irá al Mundial Sub-20 en Argentina, recordando que el primer rival será Israel el 21 de mayo en La Plata.