Llinás, Carrascal y otras sorpresas de Lorenzo en Selección Colombia

En conferencia de prensa, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer su primera lista de convocados en Selección Colombia, pensando en los amistosos de finales de septiembre frente a Guatemala y México. En la lista de 26 convocados aparecen varias caras nuevas, entre las que se destacan tres jugadores que pedían a gritos los aficionados colombianos: Andrés Llinás, Jorge Carrascal y Óscar Estupiñán.



Además, también aparece como novedad dos canteranos de Envigado, Yaser Asprilla quien juega para el Watford inglés, y Jhon Jader Durán, quien milita en la MLS con Chicago Fire. Ambos jugadores de 18 años y a quien desde ya el entrenador quiere acercar pensando en renovación.

Llinás, defensor central de Millonarios, es uno de los jugadores más destacados en la Liga Betplay, y ante la ausencia de Yerry Mina por lesión, el técnico decidió convocarlo. En lo que respecta a Carrascal (CSKA Moscú) y Óscar Estupiñán (Hull City), Lorenzo decidió "premiarlos" por su buen momento en Rusia e Inglaterra, respectivamente. Ambos andan frescos con el gol y brillan con sus clubes. Motivos de sobra para incluirlos.



Aunque en la lista se esperaba la inclusión del '10' de Millonarios, Daniel Ruiz, el técnico Lorenzo dejó claras las razones por las que no lo llamó esta vez y apenas convocó un hombre en esa posición, el cuestionado James Rodríguez. Otro ausente es Jhon Arias, de Fluminense, quien se quedó por fuera de la lista por un tema de visa.



"Estuvo el nombre de Ruiz, es un chico con mucho futuro y condiciones, pero hay tiempo para verlo y conocerlo. Si lo llevo en esta convocatoria no voy a poder verlo", mencionó el entrenador de la Selección Colombia, agregando también que "he tenido conversaciones con Alberto Gamero, a quien admiro mucho". Lorenzo dejó abierta la puerta para Ruiz pensando en futuros llamados.



Sobre el tema de renovación y las pocas caras nuevas, Néstor Lorenzo dijo que Carrascal, Estupiñán y Durán, quienes reciben su primera convocatoria: "son características que pueden combinar con el resto de los jugadores, se están destacando y están en un buen momento. Pueden parecer pocos pero hay muchos más, que jugaron muy poquito (...) Yo a un jugador que jugó un tiempo o que jugó un partido en la selección lo considero nuevo. Los que no son nuevos son los que tienen proceso largo, en Eliminatorias, Mundial, Copa América, pero el resto los considero nuevos y tienen que consolidarse".