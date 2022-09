¡Los elegidos de Lorenzo! Convocatoria oficial de Colombia, EN VIVO

La Selección Colombia no tiene la ilusión del Mundial de Catar pero sí el reto de empezar a perfilar, sin demoras, la operación revancha para la Copa de 2026.

Esa es la tarea del técnico Néstor Lorenzo, quien se estrenará al frente del equipo nacional el 24 de septiembre, en un amistoso contra Guatemala, en el Red Bull Arena de EE. UU y tres días después rendirá un segundo examen como sparring de México (clasificado al Mundial de Catar) en Santa Clara, California.



Esta es la convocatoria, en voz de Lorenzo:



David Ospina

Camilo Vargas

Álvaro Montero

Carlos Cuesta

Daniel Muñoz

Stefan Medina

Dávinson Sánchez

Andrés Llinás

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Wilmar Barrios

Frank Fabra

Jefferson Lerma

Steven Alzate

Yairo Moreno

Matheus Uribe

James Rodríguez

Juan Cuadrado

Jorge Carrascal

Yaser Asprilla

Luis Díaz

Falcao

Luis Sinisterra

Rafael Santos Borré

Óscar Estupiñán

Jhon Jader Durán



Llamado de James:

"Tiene mucho más por dar, estuvo hablando con é, me mostró compromiso y muchas ganas de estar y brindarse de lleno a a Selección Colombia". Hemos visto los partidos, los centros precisos, los pases, es un jugador de corte netamente ofensivo y de tres cuartos de cancha en adelante. Veremos cómo juega si le toca, la Selección no tiene que aportar al jugador, peor nosotros como cuerpo técnico debemos dar la oportunidad en el momento, nuestra decisión es esta. Vuelve a ser importante que esté en el grupo.



Caso Daniel Ruiz:

"Tuve conversaciones, no me pidieron nada, estuvo el nombre de Ruiz, es un chico con mucho futuro condiciones pero tenemos tiempo para verlo y conocerlo, si lo llevo en esta convocatoria podría no tener tiempo para verlo".



Veteranos:

Es importante que James, Falcao y Ospina estén presentes. La idea es que ayuden a consolidar a los jóvenes más allá de lo que entregue en cada partido, son importantes al dejar un legado, no ha sido fácil para los jóvenes consolidarse y ser titulares indiscutidos, ese proceso lelva tiempo y la experiencia indispensable para eso



¿Falcao hasta el final?

Solo Dios sabe, hoy es importante dentro y fuera de la cancha, después de entenderá de su actualidad y su rendimiento. A veces jóvenes bajan su rendimiento y no terminan el proceso. Es importante que esté en este momento.



Luis Díaz

Está llegando más por el medio, incluso convirtiendo desde ahí, es un jugador versátil que se puede manejar en distintas secciones, trataremos de rodearlo bien, de ninguna manera le pondrás la mochila de que todo el paso caerá encima de él.



Plan táctico

No sé qué equipo saldrá, faltan partidos por jugador, decidiremos a último momento el capitán. El módulo táctico en el parado defensivo y el ataque se hará de un 4-3-3 y de ahí saldrá la idea primaria, pero es flexible y cambia continuamente, amplitud en las bandas, salida de laterales y un equipo compacto.



Los nuevos

Son características que pueden combinar bien con los demás, se destacan y están en buen momento. '¿Son pocos? Hay más, pero no alcanzan 20 minutos o un tiempo para que se consoliden un jugador de Selección. Hay muchos que han jugado poco, un tiempo, y para mí son nuevos.



Caso Millonarios

Sobre Millonarios se puede lograr acomodar las fechas, lo haría Dimayor, ojalá sea un acuerdo que no perjudique a nadie. También van a citar a Vargas (Costa Rica) No lo sé. Sería un antecedente difícil de manejar. Montero se equivocó, lo hablaremos. Se romó la decisión de convocarlo y espero que le de mucho a la Selección.



Pékerman

José, no hablé con él. Cuando nos fuimos dije que la única manera de aceptar era la bendición de él, vino el profe Rueda pero luego no hablamos, ya él estaba en Venezuela, Vivo agradecido con él por confiar en mí y haber vivido tantas cosas juntos.



El DT tendrá un espacio privado para reunirse con la prensa, sin cámaras ni micrófonos, al final de la rueda de prensa, práctica que ya tuvo Carlos Queiroz también en su presentación.



Faltan pocos minutos...

Rueda de prensa, Néstor Lorenzo Foto: Sergio Cortés



3:30 p.m. Hay gran expectativa por este primer llamado, con posiciones muy polarizadas entre quienes esperan un revolcón total, sin los históricos que estuvieron en la última fallida campaña, y aquellos que piden no construir desde ceros sino aprovechar la experiencia de muchos hombres que pueden seguir aportando.