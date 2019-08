Las novedades y los ausentes en la convocatoria de Arturo Reyes

El Director Técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-23, Arturo Reyes, dio a conocer la lista de convocados para los juegos amistosos ante sus similares de Brasil y Argentina que se disputarán el 5 y 8 de septiembre. Sin embargo, fueron grandes las sorpresas con varios nombres que se quedaron por fuera y algunos otros, que entraron en convocatoria.



El último llamado para la selección Sub-23 que enfrentará el Torneo Preolímpico, fue el pasado mes de julio, cuando se realizó un microciclo con miras a formar un equipo definitivo. Muchos de los convocados son valores importantes para sus equipos, pero es muy llamativa la decisión final para estos amistosos de preparación.





Los ausentes pasan por nombre como los de Juan Camilo Salazar y Breiner Paz, jugadores que forman parte de la plantilla profesional de Millonarios. En el caso del primero, aunque cuenta con buena experiencia gracias su recorrido por el fútbol argentino, no ha gozado de continuidad en el embajador por varias lesiones, razón para no ser tenido en ceunta.



Por otro lado, lo más llamativo de la convocatoria fueron algunos de jugadores, que no estuvieron en el microciclo anterior, pero ahora parece ser que serán fundamentales para el técnico Arturo Reyes.

El jugador Juan Pablo Ramirez, de Atlético Nacional, es uno de los que gozan de más continuidad con el seleccionador de la Sub-23, a pesar de no contar con muchos minutos en su club. Por otra parte, Jorge Carrascal, quien ha tenido altas y bajas con River Plate, es el llamado a comandar el ataque colombiano en esta etapa preparatoria.



La movilidad en el frente de ataque estará a cargo de Iván Angulo, jugador de Palmeiras, que se desempeña como extremo por derecha. El sanadresano se caracteriza por su velocidad y gambeta, a pesar de haber debutado en primera división, es una de las apuestas interesantes del técnico colombiano.

Solo queda ver, si Arturo será capaz de juntar todo el talento que tiene a disposición para concretar los objetivos trazados, logrando mostrar un buen estilo de juego, por el que tanto fue criticado en el último mundial Sub-20.

Lista de convocados por Arturo Reyes



JUGADORES

​

JUAN CAMILO MESA ANTUNEZ América de Cali

RICARDO LUIS MÁRQUEZ GONZÁLEZ Unión Magdalena

JHON ADOLFO ARIAS ANDRADE Patriotas F.C.

WÍLLER EMILIO DITTA PÉREZ Junior

GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ Junior

EDWUIN STIVEN CETRÉ ANGULO Junior

IVÁN ANDRÉS ROJAS VÁSQUEZ Envigado

JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ Atlético Nacional

ANDRÉS FELIPE REYES AMBUILA Atlético Nacional

NÉIDER BARONA SOLÍS C. Equidad Seguros

ESTEBAN ARMANDO RUIZ MOLINA Deportivo Independiente Medellín

ÉVER AUGUSTO VALENCIA RUIZ Cúcuta Deportivo

ZÁNDER MATEO CASSIERRA CABEZAS Racing Club (Arg)

JORGE ANDRÉS CARRASCAL GUARDO C.A. River Plate (Arg)

LUIS ALBERTO GARCÍA PACHECO Sevilla Fútbol Club (Esp)

KEVIN ALEXÁNDER BALANTA LUCUMÍ Club Tijuana (Mex)

EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO Los Ángeles F.C. (USA)

IVÁN DARÍO ANGULO CORTÉS S.E. Palmeiras (Bra)

JOSÉ ENRIQUE ORTIZ CORTÉS Atlético Morelia S.A (Mex)

ANDRÉS FELIPE SOLANO DÁVILA Atlético de Madrid, . (Esp)